Заплати себе первому

«Комсомольская правда» провела третью онлайн-конференцию о финансах в кризис Видео можно посмотреть здесь.

ДЕРЖАТЬ ДЕНЬГИ ОТ СЕБЯ ПОДАЛЬШЕ

Равиль Габидуллин*, основатель «Академии финансового роста и личностного развития», практикующий инвестор с капиталом более миллиона долларов. Признан одним из самых результативных тренеров международного проекта по финансовой грамотности в 2019 году. Является сертифицированным партнером в России одного из сильнейших мотивационных спикеров мира Брайана Трейси.

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- Равиль Ревкатович, можно ли стать богатым человеком, не имея сверхдоходов?

- Можно. Но сначала нужно определиться, что такое богатство. Есть разные подходы. Когда же задаешь вопрос людям, большинство из них называют сумму в четыре раза больше имеющегося дохода. Я бы не называл это уровнем богатства, это скорее уровень финансовой независимости. Но можно от этого оттолкнуться.

Каким же должен быть капитал, чтобы получать не 50 тысяч в месяц, а в четыре раза больше? Годовую сумму дохода - 2400 тысяч - умножаем на 10, подразумевая достаточно консервативный вид инвестиции под 10% годовых. Итог - 24 миллиона рублей, которые нужны для получения искомого пассивного дохода. Нужно учесть, что в капитал не входит стоимость квартиры, в которой ты живешь, и машины, на которой ездишь.

- Тут главный вопрос - насколько это все реально?

- Реальнее, чем кажется. Многие мне говорят: не могу увеличить доход, я наемный работник. Но какие-то рычаги все равно есть. Можно расти карьерно. А если в вашей компании не дают, посмотреть вокруг. Можно также расти как профессионал. Но допустим, вам не удается больше получать. Как в этих условиях создавать капитал?

Еще раз: доход и капитал - это разные вещи. Обычно при росте доходов растут и постоянные расходы. А важно не сколько зарабатываешь, а сколько отложил.

Очень важно сделать, чтобы ваши расходы были ниже доходов, и то, что остается, инвестировать. Вначале будет оставаться немного.

Появляется и такая засада. Стандартная рекомендация - откладывать 10 процентов заработанного. Вот человек отложил 5 тысяч из 50 и думает: мало для инвестиций, лучше я их потрачу. Поэтому первый год нужно просто копить. Тут вообще не нужно думать о коротких сроках. Главное, откладывать каждый месяц, зато через 10 лет ты сможешь позволить себе почти всё, что захочешь.

- А если не получается откладывать?

- Да, об этом часто мне рассказывают - за все заплатили (кредиты, квартплата, еда, бензин), и ничего не осталось. Или хотели отложить, но тут сломалась стиральная машина. Лайфхак такой: надо платить себе самому не последним, а первым. В вашем списке адресатов расходов ты сам должен быть номером один.

- А как уложиться в оставшуюся сумму?

- Скажем, два года назад, когда вы зарабатывали меньше, вы же как-то справлялись? И сейчас справитесь. И вот тут еще одна ошибка - деньги кладутся в то место, откуда их легко достать.

- Да, если положишь деньги в сервант, оттуда они очень легко исчезают.

- А надо, чтобы достать их было настолько сложно, что проще заработать новые деньги. Подойдут инвестиционные инструменты, при которых, например, берут комиссию за досрочный съем.

- Вы полушутя говорили на ютуб-канале: если вторая половина узнает о заначке, то всё, заначки у вас не будет. Как замотивировать супруга на накопление, а не на бесконечные траты?

- Важно, чтобы ваш партнер все-таки поддерживал вас в идее, что не нужно все деньги расходовать, а надо инвестировать. Можно учиться вместе. Иначе… Закон о расходах гласит: любая группа людей будет стремиться потратить все деньги, которые у них есть. Да и от себя нужно деньги держать подальше.

- А как воспитывать детей в отношении денег? Они сегодня думают, что деньги берутся из тумбочки, зато прекрасно умеют тратить.

- Я вырос в многодетной семье, и у меня самого сейчас три дочери. Основная ошибка в воспитании относительно денег - то, что детей часто отгораживают от денежных вопросов. Из них вырастают люди, которые вообще не понимают, как с деньгами обращаться. Начинают требовать от родителей: дай на учебу, дай квартиру, дай машину. А нужно учить зарабатывать деньги, вместе решать какие-то проблемы. Не надо бояться, что дети подумают, что вы лузер.

Вот у меня в отношении одежды или еды совсем не было изобилия, но это инфантильная позиция - обвинять родителей в чем-то. Достаточно того, что они помогли понять ценность денег и дали возможность реализовать себя.

- Дочь 11 лет по моей инициативе откладывала по 10 рублей каждый день. Цель была показать, что это много, если брать в масштабах месяца. Хватило ее на две недели: пришла подружка, и все было спущено на газировку, жвачки и прочее. Стоит ей давать деньги снова?

- Ну, не надо ждать, что за один день сформируется правильное отношение. Да, ребенок не удержался, потратил накопленное, но все равно что-то отложилось в голове. Я сам детям деньги не даю, а вот разговаривать о деньгах нужно.

Я из татарской семьи, у нас есть такая поговорка: «Если за обеденным столом нечего говорить, то говори хотя бы о своих врагах». То есть за столом обязательно нужно общаться. Мы обсуждаем, откуда деньги берутся, как их правильно тратить. Как живут эти люди, а те? А ты хочешь так жить?

- А стоит ли платить ребенку, например, за помощь пожилым соседям - за полив цветов на газоне? Меня останавливает то, что, получается, я буду приучать ждать денег за доброе дело.

- Тут важно понять, какую ценность в данном случае хочешь донести. Если научить зарабатывать - тогда платить. Научить помогать пожилым - не давать денег. Но если вы сомневаетесь, лучше заплатить дочери за что-то другое.

- Что бы вы еще добавили к сказанному?

- Меня спрашивают: как кризис обратить себе на пользу? Законы богатства работают всегда. Надо принять кризис как данность. По большому счету, кризис и не заканчивается - он перетекает из одного в другой.

Второе. Я заметил, что пока я обучаюсь, я расту. Несколько лет назад я ходил на платные курсы, где спикером был долларовый миллиардер. У меня была возможность пообщаться с ним лично после выступления. Я спросил: «У вас множество активов. А какой совет вы дадите мне, человеку, которому еще предстоит заработать?»

Он сказал: «Равиль, учись. Инвестируй время и деньги в образование. Чем больше, тем больше будешь получать обратно». Это точно, это работает. Жизнь, конечно, хороший учитель, но она очень дорого берет.

МЫ СЛИШКОМ ИЗНЕЖЕНЫ

Святослав Базанов**, эксперт в области управления финансами и инновационных бизнес-процессов, руководитель отдела продаж международного консалтингового холдинга Life is Good.

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- Святослав Владимирович, вы говорите в соцсетях, что для личности кризис - главный фактор ее развития. А экономический кризис пойдет нам на пользу?

- Да, кризис подстегивает развитие личности. Я в прошлом профессиональный спортсмен, занимался спортом с 6 до 23 лет (до 18 лет - дзюдо, потом ММА - боями без правил). Каждый пропущенный удар - это больно, и если не сделать работу над ошибками, то удары будут повторяться. И спрятаться не получится. Поэтому многие спортсмены адаптированы к жизненным испытаниям.

Когда я ушел из спорта, попал в обычную среду, меня больше всего поразила человеческая слабость. Когда что-то случается, человек перекладывает ответственность на всех вокруг. Виноваты школа, родители или, как сейчас популярно, государство.

- Вместо шагов вперед оглядываешься назад?

- Да. А ведь можно было вспомнить, что незнание законов не освобождает от ответственности тебя самого. Поэтому нужно изучать законы, а также законы психологии, экономики и финансов. Желание быть постоянно в зоне комфорта приводит к деградации. А вот кризис - это включение резервов, характера, мозгов.

Что касается экономики, кризис обострит проблемы. Людям дают возможность брать много кредитов, а кредитные ставки высокие. В итоге растет объем невозвратных кредитов. Может быть, люди поймут, что нельзя столько потреблять, ведь это навязано агрессивным маркетингом. Зачем тебе каждый год новенький айфон?

Много общаюсь с клиентами, и приходится удивляться, сколько людей живут от зарплаты до зарплаты. У многих родители уже пенсионного или предпенсионного возраста, и очень странно, что пожилым приходится тянуть молодых. Вернется «система накопления», включится закон создания капитала, для которого нужны деньги + время.

- Хорошо, отложили средства. Но распорядиться ими нужно тоже уметь. Скажем, большой выигрыш в лотерею редко идет на пользу: свалившиеся чудом деньги люди спускают. Нужны знания. Вы сами как их получили?

- Для меня главными были спортивные цели, поэтому не получалось много учиться в школе. Тем более что я учился в школе-интернате для спортсменов. В общем, когда я понял, что как-то нужно сдавать ЕГЭ, ушел в частную школу. Взял себя в руки и за 8 месяцев подготовился к трем экзаменам. Кстати, учитель-математик учил меня еще и русскому, и обществознанию, и в итоге я сдал ЕГЭ.

Поступил в Международный институт экономики и права в Санкт-Петербурге, отучился до пятого курса. Но мне стало жалко времени на подготовку дипломной работы, и я ушел, не получив диплом. Мне нужны были практические знания, а их давали мало. В холдинге же Life is Good, где я работаю, работает Международная бизнес-академия IBA (International Business Academy), бесплатная для партнеров холдинга. Нас обучают очень конкретно - сначала практике, потом теории.

- Зачем нужна стратегия финансового развития?

- Есть точка А, в которой ты сейчас, и нужно обязательно прописать точку Б, причем она не на расстоянии год-два. Должно быть представление, чем ты будешь заниматься в 50 - 60 и больше лет, когда не захочешь столько работать, сколько сейчас.

И вот когда люди понимают, сколько они будут получать, они осознают: всё материальное, о чем они мечтают, - у них этого не будет. Вот тогда человек может заставить себя пойти и заняться своими финансами.

- В создании семейного капитала участвуют как минимум двое. Супруги должны быть соратниками, но как это сделать?

- Нужно развиваться вместе. Мы с женой уже больше 9 лет вместе и разделяем ценности друг друга. К примеру, у нас нет покупок «на эмоциях». 29 июня у нас родился сын, и мы сразу открыли для него накопительный счет. Так что через 20 лет у него будет капитал, мы только объясним, как им распорядиться.

- Какие конкретные советы вы бы дали своим сверстникам?

- В 25 - 30 лет хочется начать жить отдельно от родителей или создать свою семью. Многие не знают, что есть возможность решить жилищный вопрос без ипотеки, простой и доступный способ. Это жилищная кооперация. Кстати, не новый, а уже испытанный в советские времена.

ЖК «Бест Вэй» работает на протяжении 6 лет и позволяет приобрести жилье без переплат. Причем не за 20 - 30 лет, как при ипотеке, да еще выплачивая за все время проценты, а за 5 - 10 лет. Есть и возможность возврата паевых средств ЖК работает по Жилищному кодексу. Хочу отметить, ипотека ведь тоже не сразу пришла и победила, а понемногу завоевывала авторитет.

Мне очень нравится девиз известного инвестора Оскара Хартманна: «Просто делай!». Другими словами, всегда развивайся. Зачем тратить свободное время на сериалы? Лучше прочитать что-то полезное. Ты должен не стоять, а идти, развиваться в любых обстоятельствах.

Видеозапись онлайн-конференции смотрите на сайте.

Финансовые консультации оказывают:

* Равиль Габидуллин, основатель «Академии финансового роста и личностного развития», практикующий инвестор с капиталом более миллиона долларов. Признан одним из самых результативных тренеров международного проекта по финансовой грамотности в 2019 году. Является сертифицированным партнером в России одного из сильнейших мотивационных спикеров мира Брайана Трейси, г. Казань.

** Святослав Владимирович Базанов, эксперт в области недвижимости, управления финансами и организации инновационных бизнес-процессов, руководитель отдела продаж международного консалтингового холдинга Life is Good, г. Санкт-Петербург. Реклама