2020-07-10T14:18:25+03:00
Общество

Один в поле не воин: как замотивировать семью на сбережение, а не на траты

Эксперты в области финансов расскажут во время прямой трансляции, какую стратегию инвестиций выбрать при небольших доходах и как использовать «коронакризис» семейному кошельку во благо
Поделиться:
Изменить размер текста:

Редакция «Комсомольской правды» проводит третью онлайн-конференцию на тему финансов и приумножения личного капитала. Прямая трансляция начнется в среду, 15 июля, в 15.00 (12+) на сайте kazan.kp.ru.

- Семейный капитал - это только для богатых?

- Какую стратегию инвестиций выбрать при небольшом доходе?

- Какие трансформации ждут сферу недвижимости и финансов во время «коронакризиса» и почему кризис - двигатель прогресса?

- Как сориентировать семью на сбережение средств?

На эти и другие вопросы эксперты ответят во время прямой трансляции.

Спикеры онлайн-конференции:

Равиль Ревкатович Габидуллин, один из лучших тренеров международного проекта «Клуб Миллионеров» из пяти стран мира (2019 г.), практикующий инвестор; автор четырех книг, в том числе «Бизнес с нуля до миллиарда» и «5 шагов к торговой недвижимости»

Youtube

Инстаграм

Святослав Владимирович Базанов, эксперт в области недвижимости, управления финансами и организации инновационных бизнес-процессов, руководитель отдела продаж международного консалтингового холдинга Life is Good

Инстаграм

ВКонтакте

Электронная почта: svbizinvest@gmail.com

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
Михаил Мишустин поручил открыть трассу Москва - Казань в 2024 году
Великая самоизоляция глазами оператора связи: 6 привычек, которые теперь останутся с нами надолго
Выпил и пошел в воду: в Татарстане найден еще один утонувший
Оперштаб по COVID-19 в Чебоксарах: почему горожанам еще рано расслабляться
В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет совещание по стройке автодороги Европа – Западный Китай
В Чебоксарах ищут 63-летнего Владимира Счетчикова. который отправился на рыбалку и пропал
В Ульяновске спасатели помогли 4-летнему мальчику, который застрял между стеной и батареей
В июне 2020 года доходы торговых центров Татарстана упали на 90%
В Чебоксарах впервые отремонтируют 110 дворов
В Татарстане в результате ДТП погибла фельдшер
Самарские ученые готовы создать единую информационную систему примыканий и пересечений с железными дорогами общего пользования
В Чебоксарах служебный автобус выехал на "красный" и врезался в маршрутку
Театр имени Качалова в Казани начал продажу билетов на новый 230-й юбилейный сезон
В Татарстане утонул 13-летний мальчик
В Казани начались поиски 65-летнего пенсионера - инвалида по зрению
Создана рабочая группа, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию Марий Эл
В Чувашии хотят сократить количество чиновников
По делу о мошенничестве задержан замдиректора музея-заповедника "Остров Свияжск"
В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил новый налоговой режим для ИТ-компаний
В Набережных Челнах лечатся 870 человек с заболеваниями органов дыхания
В Чебоксарах в ДТП с “Мерседесом” пострадали двое детей
“Это небезопасно”: в казанском парке “Континент” начался ремонт скейт-площадки
В Ульяновске в ДТП с перевернутой легковушкой пострадали два подростка
Для строительства второй очереди БКК в Казани у горожан изымут больше участков, чем планировалось
Казанца, который надругался над 6-летней девочкой, приговорил к 16 годам колонии
10 июля в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и даже град