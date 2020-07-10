Один в поле не воин: как замотивировать семью на сбережение, а не на траты

Редакция «Комсомольской правды» проводит третью онлайн-конференцию на тему финансов и приумножения личного капитала. Прямая трансляция начнется в среду, 15 июля, в 15.00 (12+) на сайте kazan.kp.ru.

- Семейный капитал - это только для богатых?

- Какую стратегию инвестиций выбрать при небольшом доходе?

- Какие трансформации ждут сферу недвижимости и финансов во время «коронакризиса» и почему кризис - двигатель прогресса?

- Как сориентировать семью на сбережение средств?

На эти и другие вопросы эксперты ответят во время прямой трансляции.

Спикеры онлайн-конференции:

Равиль Ревкатович Габидуллин, один из лучших тренеров международного проекта «Клуб Миллионеров» из пяти стран мира (2019 г.), практикующий инвестор; автор четырех книг, в том числе «Бизнес с нуля до миллиарда» и «5 шагов к торговой недвижимости»

Youtube

Инстаграм

Святослав Владимирович Базанов, эксперт в области недвижимости, управления финансами и организации инновационных бизнес-процессов, руководитель отдела продаж международного консалтингового холдинга Life is Good

Инстаграм

ВКонтакте

Электронная почта: svbizinvest@gmail.com