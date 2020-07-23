2020-07-22T20:22:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 23 июля 2020 года: врио главы республики Олег Николаев в скором времени готов перейти на 2 этап снятия ограничений

Об этом он заявил в разговоре с полпредом президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым
Олег ЛУГОВОЙ
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Встреча полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова (слева) и врио главы Чувашии Олега Николаева (справа).Фото: cap.ruВстреча полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова (слева) и врио главы Чувашии Олега Николаева (справа).Фото: cap.ru
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В республике, по последним данным, было зафиксировано 42 новых случая коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе им заразились 6 452 человека, 3 430 из них вылечились, а 50 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В республику тем временем прибыл полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Во время беседы с ним врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что в ближайшее время регион может перейти ко 2 этапу снятия коронавирусных ограничений.

Так, по словам Николаева, в Чувашии уже больше недели стабильно снижается количество новых случаев COVID-19 и число пациентов в больницах, у которых была диагностирована эта инфекция.

Руководитель региона также заявил Комарову о необходимости усиления в республике работы по реабилитации уже переболевших коронавирусом. Даже на фоне закрытых из-за пандемии санаториев.

- Важно к этой теме вернуться и дать людям возможность преодолеть последствия болезни, – сказал Олег Николаев.

Особое внимание, по его мнению, здесь стоит обратить на тех, у кого есть такие хронические заболевания, как сердечно-сосудистые и сахарный диабет.

ФОНТАН НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Тем временем, власти Чебоксар пошли на встречу предложению Роспотребнадзора ограничить количество людей у светомузыкального фонтана на Красной площади города.

Данное скопление - последние, что необходимо правительству Чувашии в борьбе с коронавирусом. В итоге было решено изменить режим работы фонтана.

Так, с 22 июля он будет действовать только с 10.00 до 18.00 и лишь в обычном режиме. Светомузыкальную программу там теперь можно будет наблюдать лишь вечером - с 18.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Чувашии, последние новости на 23 июля 2020 года: врио главы республики Олег Николаев в скором времени готов перейти на 2 этап снятия ограничений
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