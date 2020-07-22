2020-07-22T16:56:25+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Чебоксарах изменит режим работы фонтана на Красной площади

Массовое скопление людей там может увеличить риск распространения COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @ladykov_officialФото: @ladykov_official
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Светомузыкальная программа фонтана на Красной площади в Чебоксарах привлекает десятки горожан и гостей города. Массовое скопление людей - последние, что необходимо правительству Чувашии в борьбе с коронавирусом. Поэтому, после обращения местного Роспотребнадзора, власти города решили изменить режим работы фонтана.

Так, с 22 июля он будет действовать только с 10.00 до 18.00 и лишь в обычном режиме. Светомузыкальную программу там теперь можно будет наблюдать лишь вечером - с 18.00 до 22.00.

- Обращаюсь к родителям - будьте внимательны, следите за своими детьми, их здоровьем и безопасностью! Вода в фонтане техническая, категорически не питьевая, - в свою очередь заметил на своей странице в социальной сети глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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