Из-за коронавируса в Чебоксарах изменит режим работы фонтана на Красной площади

22 Июль 2020 2020-07-22T16:56:25+03:00

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Светомузыкальная программа фонтана на Красной площади в Чебоксарах привлекает десятки горожан и гостей города. Массовое скопление людей - последние, что необходимо правительству Чувашии в борьбе с коронавирусом. Поэтому, после обращения местного Роспотребнадзора, власти города решили изменить режим работы фонтана.

Так, с 22 июля он будет действовать только с 10.00 до 18.00 и лишь в обычном режиме. Светомузыкальную программу там теперь можно будет наблюдать лишь вечером - с 18.00 до 22.00.

- Обращаюсь к родителям - будьте внимательны, следите за своими детьми, их здоровьем и безопасностью! Вода в фонтане техническая, категорически не питьевая, - в свою очередь заметил на своей странице в социальной сети глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

ИСТОЧНИК KP.RU