Открыть малый бизнес в Чувашии помогут Минтруд и центр «Мой бизнес»

7 июля подписано соглашение о сотрудничестве между Минтрудом Чувашии и некоммерческой организацией «Мой бизнес», созданной для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Суть проекта - помощь людям, находящимся в непростой жизненной ситуации, в запуске предпринимательской деятельности. В отличие от простой выплаты пособий эта мера стимулирует граждан раскрыть свой деловой потенциал и выйти на самообеспечение.

Для этого Министерство труда и социальной защиты разработало особый инструмент - заключение так называемого социального контракта.

Гражданин или целая семья в статусе малоимущих, подписавшие такой контракт с органами соцзащиты, получают право на единовременную денежную выплату до 250 тысяч рублей. Эти деньги помогут им открыть собственное дело. Распространенной практикой использования выделенных средств, как выяснилось в процессе работы, является закупка инструментов, необходимых для производства станков и другого оборудования.

Приобрести сырье и оборудование, найти производственные площади - это далеко не все задачи, которые ожидают начинающего бизнесмена. Не менее важно грамотно наладить бизнес-процессы, разработать маркетинговую стратегию, найти рынок сбыта. В этом новичкам поможет подключившаяся к проекту некоммерческая организация «Мой бизнес».

В центре можно получить консультации по составлению бизнес-плана, сбыту продукции, повысить свои предпринимательские компетенции. На базе центра проводятся обучающие семинары и вебинары по ведению бухучета, маркетингу, управлению персоналом, изменениям в законодательстве. Кроме того, в случае необходимости организация предоставляет гражданам, решившимся на открытие собственного дела, услуги по кредитованию, микрокредитованию, венчурному и облигационному финансированию.

- Открытие собственного дела - это серьезный шаг, который делает гражданин в своей жизни, - отмечает министр труда и соцзащиты Чувашии Алена Елизарова. - И помочь ему в этом деле было бы здорово, поскольку это будет способствовать развитию малого предпринимательства в республике, а в перспективе поможет создавать новые рабочие места.

Условия заключения соцконтракта не отличаются сложностью. Так, претендующий на помощь в открытии дела гражданин или семья должны иметь статус малоимущих. А после получения материальной помощи на открытие бизнеса вести предпринимательскую деятельность на протяжении не менее трех лет.

На сегодняшний день уже более 60 жителей Чувашии заключили социальный контракт на оказание помощи по открытию собственного дела. В Министерстве труда Чувашии ожидают, что сотрудничество с центром «Мой бизнес» даст прирост количества начинающих предпринимателей в республике и социальный контракт станет хорошим стартом для новых успешных малых бизнесов.