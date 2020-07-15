Едва не сняли свою смерть: появилось видео ДТП с горящей иномаркой в Татарстане

Едва не сняли на видео собственную гибель в ДТП две девушки-подростка в возрасте 15-ти и 16-ти лет. Они отправились кататься на машине вместе с двумя 21-летними знакомыми парнями в Бугульминском районе Татарстана.

Рано утром 14 июля - в 4.30, их автомобиль "Фольксваген Гольф" на полном ходу вылетел с дороги во встречный кювет. Водитель и три его пассажира получили травмы, но остались живы - успели выбраться из искореженного салона, и автомобиль сразу вспыхнул.

Две подружки сидели сзади, и включили камеру на телефоне, которая и запечатлела манеру вождения водителя. Тот находился за рулем в весьма приподнятом настроение, но что конкретно поднимало его - спиртное или запрещенные вещества, установят только в больнице. Водитель крутил руль, превышал скорость, и пассажирам было страшно ехать с ним. Второй парень - пассажир, пытался остановить его, но не удалось.

Сейчас все четверо находятся в больнице, автомобиль в результате этого ДТП полностью выгорел.

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