14 Июль 2020 2020-07-14T15:44:14+03:00

В больницу доставлены двое парней и две девушки, среди пострадавших одна несовершеннолетняя [видео]

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Авария с последующим возгоранием автомобиля произошла сегодня, 14 июля, в 4.55 на 300 километре автодороги "Казань-Оренбург" в Бугульминском районе Татарстан.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля "Фольскваген-Гольф" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет. Там иномарка загорелась и выгорела полностью.

На момент аварии в салоне машины находились четверо - водитель, его приятель и две девушки, одна из них несовершеннолетняя, ей едва исполнилось 16 лет.

- Все четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили "Комсомолке" в Госавтоинспекции Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1138" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/790470" frameborder="0"></iframe> В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU