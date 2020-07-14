В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка
Авария с последующим возгоранием автомобиля произошла сегодня, 14 июля, в 4.55 на 300 километре автодороги "Казань-Оренбург" в Бугульминском районе Татарстан.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля "Фольскваген-Гольф" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет. Там иномарка загорелась и выгорела полностью.
На момент аварии в салоне машины находились четверо - водитель, его приятель и две девушки, одна из них несовершеннолетняя, ей едва исполнилось 16 лет.
- Все четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили "Комсомолке" в Госавтоинспекции Татарстана.
В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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