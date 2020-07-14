2020-07-14T11:20:30+03:00
Общество

В Чувашии во время каникул студент-медик спас из воды 8-летнюю девочку

Отважного Дмитрия Галкина представили к ведомственной награде МЧС России
Лика ИСАЕВА
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В мэрии Шумерли наградили отважного студента Дмитрия Галкина. Фото мэрии ШумерлиВ мэрии Шумерли наградили отважного студента Дмитрия Галкина. Фото мэрии ШумерлиФото: Из материалов пресс-службы
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В свои летние каникулы студент IV курса Медицинского института Мордовского государственного университета имени Николая Огарева Дмитрий Галкин отдыхал на родине, в Шумерле.

8 июля он вместе с друзьями пошел на реку Сура, но во время отдыха услышали крик о помощи. Оказалось, что сильное течение начало сносить от берега купавшуюся там вместе с мамой и бабушкой 8-летнюю девочку. Она уже начала выбиваться из сил, часто уходила под воду.

Дмитрий бросился на помощь. Он доплыл до девочки, которая уже скрылась под водой, нырнул и вытащил ее на берег. Там он оказал ей первую медицинскую помощь - ребенок уже успел наглотаться воды. Затем студент передал спасенную им девочку подъехавшим медикам из "скорой".

Спасение ребенка отметили и в мэрии города Шумерля. 13 июля, в день 21-летия Дмитрия наградили благодарностью из рук главы администрации "за обеспечение общественной безопасности и спасение утопающего ребенка", а также выдали денежную премию.

Подвиг студента отметят и в министерстве образования Чувашии, и в МЧС России - Галкина представили к ведомственным наградам.

Оказалось, что для самого студента-медика это уже третий случай спасения тонущего ребенка.

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По данному факту проводится доследственная проверка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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