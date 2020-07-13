2020-07-13T17:32:39+03:00
Происшествия

Унесло течением: в Марий Эл нашли утонувшую 8-летнюю девочку, которую отказались спасать взрослые

Подругу погибшей - 12-летнюю школьницу, из воды смогли вытащить подростки-очевидцы
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭлС места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла еще 6 июля на реке Илеть в Звениговском районе республики. Две подружки - девочки 8-ми и 12-ти лет, отправились купаться на реку, но выбрали не предназначенное для этого место. Вскоре сильное течение стало уносить девочек вниз по течению.

На крики о помощи откликнулась две 16-летние подружки. Одна бросилась в воду и успела схватить старшую девочку и с помощью приятельницы вытащить ее на берег. При этом на берегу сидела компания взрослых, которые попросту отказались помогать спасать детей.

В итоге сильное течение унесло 8-летнюю девочку. Ее искали долго, нашли водолазы-спасатели только 13 июля. Тело школьницы было обнаружено в 500 метрах от того места, где она утонула.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Следственная группа работает на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во время этой проверки будет также проверено сообщение об отказе взрослых очевидцев придти на помощь погибающим детям.

К слову, вопрос о награждении девушек-подростков, спасших школьницу, находится на контроле МЧС Марий Эл, сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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