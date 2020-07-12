Коронавирус в Татарстане, последние новости на 12 июля 2020 года: число зараженных близится к 5 тысячам

На утро воскресенья, 12 июля, в Татарстане выявлено 4 964 случая коронавируса. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели 3 912 инфицированных, скончались - 15. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 835 выздоровевших и 23 скончавшихся.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно еще о двух жертвах COVID-19 в республике - 78-летнем мужчине из Казани и 68-летней женщине из Чистопольского района. У обоих на ряду с коронавирусом имелись хронические заболевания.

Так, казанец был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №16 еще 6 июня. Тогда у него была диагностирована внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. Течение болезни осложняли хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 11 июня мужчина был переведен в реанимацию, а 16-го - скончался.

Женщина же была госпитализирована в Чистопольскую центральную районную больницу 20 июня. У нее сразу подтвердили коронавирус, течение которого осложнял ряд хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Пациентка умерла 26 числа.