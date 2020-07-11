В Татарстане скончались еще два человека с коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T12:07:21+03:00

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В субботу, 11 июля, стало известно еще о двух жертвах COVID-19 в Татарстане. Скончались 78-летний мужчина из Казани и 68-летняя женщина из Чистопольского района. У обоих пациентов на ряду с коронавирусом имелись хронические заболевания, сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Так, казанец был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №16 еще 6 июня. Тогда у него была диагностирована внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. Течение болезни осложняли хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 11 июня мужчина был переведен в реанимацию, а 16-го - скончался.

Женщина же была госпитализирована в Чистопольскую центральную районную больницу 20 июня. У нее сразу подтвердили коронавирус, течение которого осложнял ряд хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Пациентка умерла 26 числа.

- Причины смерти в установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован, - отмечают в штабе.

Напомним, с начала пандемии в регионе выявили 4 964 случая COVID-19. По данным регионального штаба, выздоровели 3 835 зараженных, скончались - 23. В то же время федеральный штаб дает другие цифры: 3 912 выздоровевших и 15 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU