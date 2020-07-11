2020-07-11T18:55:52+03:00
Происшествия

На жителя Татарстана, который нападал на женщин в парке, возбудили еще одно уголовное дело

Теперь мужчину обвиняют не только в хулиганстве, но и в истязании
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В отношении 34-летнего жителя Нижнекамска, который нападал на женщин, возбуждено еще одно уголовное дело - за истязание. Напомним, недавно в полицию обратилось сразу несколько беременных горожанок, которые стали жертвами неизвестного.

1 июля на улице Урманче мужчина избил 28-летнюю беременную женщину, которая гуляла с пятью детьми. Немного позже - 3 числа - было совершено нападение на другую горожанку, которая также была беременна. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Во время одного из своих нападений мужчину своими силами задержал случайный прохожий. Он удерживал его до прибытия охранников парка. Уже в отделе полиции задержанный признался, что устроил побоище исключительно из ненависти к женщинам.

Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей еще нескольких женщин, пострадавших от действий злоумышленника в парке "Семья". Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

В парке Нижнекамска мужчина нападал на женщин, гулявших с детьми.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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