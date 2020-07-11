На жителя Татарстана, который нападал на женщин в парке, возбудили еще одно уголовное дело

В отношении 34-летнего жителя Нижнекамска, который нападал на женщин, возбуждено еще одно уголовное дело - за истязание. Напомним, недавно в полицию обратилось сразу несколько беременных горожанок, которые стали жертвами неизвестного.

1 июля на улице Урманче мужчина избил 28-летнюю беременную женщину, которая гуляла с пятью детьми. Немного позже - 3 числа - было совершено нападение на другую горожанку, которая также была беременна. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Во время одного из своих нападений мужчину своими силами задержал случайный прохожий. Он удерживал его до прибытия охранников парка. Уже в отделе полиции задержанный признался, что устроил побоище исключительно из ненависти к женщинам.

Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей еще нескольких женщин, пострадавших от действий злоумышленника в парке "Семья". Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СКР Татарстана.