"Шли на пляж и заблудились": Две девушки поразили жителей Казани гуляя по центру города в бикини

Первые дни лета в Казани выдались довольно жаркими. Температура воздуха превышала 30 градусов. Естественно, что многие жители столицы Татарстана устремились на пляжи. Впрочем, людей в пляжной одежде можно было увидеть не только около рек, но и в местах, где купаться возможности нет.

Так, две девушки, облачившись в купальники разгуливали около Центра семьи "Казан". Они совершенно не стеснялись. Более того, активно фотографировались.

Пройти мимо девушек в бикини спокойно смогли не все. Так, один из очевидцев "пляжной прогулки в центре города", сфотографировал их и выложил в соцсети.

- Сегодня в соцсетях активно обсуждают дамочек, которые прогуливались и фотографировались возле Чаши в купальниках. Как считаете, допустимо в таком виде щеголять вне пляжа или ради лайков под фото можно всё? - задался вопросом автор выложенной фотографии.

Как водится в таких ситуациях, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни резко осудили поведение девушек.

- Никакой скромности у людей. Гуляешь с детишками по Чаше, а тут такое...

- Просто у девушек больше нет достоинств, кроме как хорошая фигура. Иначе бы, они до этого не додумались. Конечно же, это не прилично, ходить в купальниках в общественных местах. Там дети, пожилые люди и "голодные мужья". Вот пляж, другое дело, там можно. Люди пришедшие туда, готовы к таким "картинкам". Ходить так можно, но не прилично.

Нашлись, впрочем и те, кто не увидел ничего плохого в прогулке девушек в бикини в центре города. По их мнению, во многих других городах - это в порядке вещей.

- В Питере пляж у стен Петропавловске крепости, давно, ещё с ранних советских времен. В Италии, Испании многие городские пляжи рядом с местными достопримечательностями. Здесь-то что не так? Рядом река, песок, газоны для отдыха. Они же не в мечеть так пришли.

- На юге можно на отдыхе, а почему здесь нельзя? Молодцы девчонки - без комплексов!

К слову, в шаговой доступности от Центра семьи "Казан" находится пляж. Так что девушки могли просто свернуть не туда: "Шли на пляж и заблудились" - предположил один из пользователей соцсетей.

Еще одной версией прогулки в бикини "комментаторы" в соцсетях назвали место этой самой прогулки, как никак Центр семьи "Казан" - это главный казанский ЗАГС, вот, дескать, девушки и искали себе мужей вот таким вот образом.