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Коронавирус Covid-19

В Татарстане скончался 28-летний зараженный коронавирусом мужчина

У него был ряд серьезных хронических заболеваний
Алина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь РКБ 2 июля.

Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь РКБ 2 июля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане скончался очередной зараженный коронавирусом. Им стал 28-летний житель Высокогорского района.

Известно, что мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь РКБ 2 июля. Помимо COVID-19 у него была диагностирована осложненная пневмония.

- Пациент был подключен к аппарату ИВЛ, проводилась заместительная почечная терапия. Состояние осложнялось наличием ряда серьезных хронических заболеваний, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Мужчина скончался сегодня, 8 июля. По данным регионального оперштаба, это уже 21 летальный случай COVID-19.