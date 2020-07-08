В Татарстане скончался 28-летний зараженный коронавирусом мужчина

Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь РКБ 2 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане скончался очередной зараженный коронавирусом. Им стал 28-летний житель Высокогорского района.

Известно, что мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь РКБ 2 июля. Помимо COVID-19 у него была диагностирована осложненная пневмония.

- Пациент был подключен к аппарату ИВЛ, проводилась заместительная почечная терапия. Состояние осложнялось наличием ряда серьезных хронических заболеваний, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Мужчина скончался сегодня, 8 июля. По данным регионального оперштаба, это уже 21 летальный случай COVID-19.