2020-07-02T19:16:54+03:00
Общество

Марат Зяббаров на Дне поля в Татарстане – 2020 вручил фермерам и коопертивам сертификаты на гранты

Речь идет о суммах от 1,3 до 28,8 миллиона рублей
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Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
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В этот четверг в рамках выставки «День поля в Татарстане – 2020» в Лаишевском районе глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров вручил сертификаты фермерам и кооперативам, победившим в конкурсах по программам для семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров и сельхозкооперативов.

Гранты на сумму от 1,3 до 28,8 миллиона рублей получили 25 семейных ферм, 63 начинающих фермера, 64 фермера по проектам «Агростартап». Благодаря этому грантополучателями будет создано 62 фермы молочного направления на 4146 коров, 35 ферм по откорму КРС на 3 324 головы, 14 птицеферм на 602 тысяч гол птицы, 5 конеферм на 1040 лошадей, 4 фермы по выращиванию рыбы. Также будет реализовано 9 проектов по производству зерновых и зернобобовых культур, 4 фермы по овцеводству, 13 проектов по выращиванию плодово-ягодных культур, 4 проекта по пчеловодству и 3 по овощеводству на открытом грунте. В селах дополнительно появится более 360 постоянных рабочих мест.

- Это очень важно для наших вложений в село, по сохранению его уклада. Я от себя лично поздравляю вас с победой в конкурсах, - обратился к грантополучателям Марат Зяббаров. Он пожелал фермерам успешной реализации бизнес-проектов и роста производства сельхозпродукции не менее чем на 10%.

Наибольшее количество победителей конкурсов по федеральным программам определилось в Чистопольском, Сабинском, Кукморском и Мамадышском, Азнакаевском, Тукаевском, Муслюмовском, Новошешминском, Рыбно-Слободском, Высокогорском, Дрожжановском, Нижнекамском, Сармановском и Тюлячинском муниципальных районах.

Из 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов конкурсной комиссией отобрано 10, на общую сумму грантов 300 млн рублей. Кооперативы получили по 2 гранта по направлениям: переработка молока, зерна, производство монокорма, 4 гранта выиграли по направлению переработка говядины.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Альберт Шакирзянов из Арского района занимается выращиванием смородины. На 5 га площади у него растут 12 тыс саженцев. В будущем фермер планирует увеличить количество саженцев. Ягоды Альберт Шакирзянов будет реализовывать кооперативам и населению Арского района.

Напомним, выставка «День поля в Татарстане - 2020» будет работать со 2 по 4 июля. В рамках мероприятия предусмотрена также насыщенная деловая программа: круглые столы, семинары, мастер-классы и презентации.

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