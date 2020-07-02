Открылась крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане – 2020»

Сегодня, 2 июля, глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров открыл крупнейшую выставку полевого формата «ДЕНЬ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ - 2020». Выставка проходит в Лаишевском районе и продлится до 4 июля.

Фото: agro.tatarstan.ru

- К мероприятию мы начали готовиться еще с осени прошлого года, с посева озимых. Сегодня вы видите результат всей этой работы. На делянках представлено порядка 100 различных сортов и гибридов новых перспективных культур. Это и злаковые, среди них, к примеру, пшеница 100 лет ТАССР, которая выводилась в течение 10 лет к этому мероприятию и сейчас проходит госсортиспытание, сорт пшеницы Надира с фиолетовыми зернами и большое разнообразие других культур: кукуруза, подсолнечник, горох, картофель, конопля, нут и сидераты, - рассказал Марат Зяббаров.

На выставке представлена современнейшая сельхозтехника, пройдут тест-драйвы и демо-показы. К примеру, можно будет увидеть демонстрацию работы камнесборщика, который способен помочь сельхозпроизводителям очистить поля от камней. Можно будет познакомиться и с цифровыми решениями для агропромышленной отрасли.

Глава Минсельхозпрода Татарстана обратил внимание, что в зоне бизнес-встреч участники выставки могут провести деловые переговоры. В рамках мероприятий деловой программы также пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы, где можно узнать о тенденциях, актуальных вопросах и их решениях в сельскохозяйственной отрасли.

Гости мероприятия смогут увидеть красивейший конкур. А на фуд-корде кафе и рестораны предложат для гостей мероприятия различные блюда, приготовленные из продукции именно наших татарстанских фермеров. Также порадует гостей национальной кухней Татпотребсоюз.

- Представили свою продукцию наши фермеры и самозанятые. На выставке принимает участие порядка 200 экспонентов из 24 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, - отметил министр и пожелал участникам и гостям провести эти дни максимально активно, интересно и продуктивно.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор департамента развития Российского зернового союза Сергей Турнин, руководитель исполнительного комитета Лаишевского района Ильдус Зарипов и директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук Марсель Тагиров.