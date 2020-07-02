2020-07-01T19:25:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 2 июля 2020: в тяжелом состоянии находятся 143 человека

Из инфекционных стационаров выписали 78 пациентов
Олег ЛУГОВОЙ
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143 пациента находятся в тяжелом состоянии.143 пациента находятся в тяжелом состоянии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 31 человека. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 2 990 пациентам, 23 больных скончались.

По данным Минздрава Марий Эл, за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус были доставлены 55 человек.

Из тех, у кого был подтвержден COVID-19, 143 пациента находятся в тяжелом состоянии, семь подключены к ИВЛ.

Тем временем в Марий Эл на борьбу с коронавирусом выделили еще 17,3 миллиона рублей. На эти деньги, которые выделены из резервного фонда местного правительства, будут проведены профилактика и мероприятия по пресечению последствий пандемии. В частности, речь идет о покупке индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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