Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 2 июля 2020: в тяжелом состоянии находятся 143 человека

В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 31 человека. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 2 990 пациентам, 23 больных скончались.

По данным Минздрава Марий Эл, за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус были доставлены 55 человек.

Из тех, у кого был подтвержден COVID-19, 143 пациента находятся в тяжелом состоянии, семь подключены к ИВЛ.

Тем временем в Марий Эл на борьбу с коронавирусом выделили еще 17,3 миллиона рублей. На эти деньги, которые выделены из резервного фонда местного правительства, будут проведены профилактика и мероприятия по пресечению последствий пандемии. В частности, речь идет о покупке индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки.