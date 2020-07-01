В Марий Эл на борьбу с коронавирусом выделили еще 17,3 миллиона рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T14:09:38+03:00

Эти деньги пойдут в частности на закупку медицинских масок и перчаток

Изменить размер текста: A A

В Марий Эл на борьбу с новой коронавирусной инфекцией выделили еще 17,3 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев. На эти деньги, которые выделены из резервного фонда местного Правительства, будут проведены профилактика и мероприятия по пресечению последствий пандемии. Об этом сообщает организационно-аналитическое управление Главы Марий Эл.

В частности, на средства индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки, до 30 сентября будет потрачено 14 миллионов рублей, а на осуществление лабораторной диагностики населения Марий Эл - еще 3 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU