В Марий Эл на борьбу с коронавирусом выделили еще 17,3 миллиона рублей
В Марий Эл на борьбу с новой коронавирусной инфекцией выделили еще 17,3 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев. На эти деньги, которые выделены из резервного фонда местного Правительства, будут проведены профилактика и мероприятия по пресечению последствий пандемии. Об этом сообщает организационно-аналитическое управление Главы Марий Эл.
В частности, на средства индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки, до 30 сентября будет потрачено 14 миллионов рублей, а на осуществление лабораторной диагностики населения Марий Эл - еще 3 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU