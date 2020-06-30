Без квалифицированных работников наступит пещерный век

«Комсомольская правда» провела онлайн-конференцию с представителями казанских вузов, на которой они ответили на вопросы абитуриентов. Провел мероприятие Тимур Бадретдинов, региональный управляющий изданием. Видеозапись эфира (12+).

Александр Леонтьев, первый проректор - проректор по учебной работе Казанского государственного энергетического университета

- Александр Васильевич, в чем уникальность КГЭУ?

- Это один из трех специализированных вузов России, в которых готовят высоко востребованных во все времена специалистов, поскольку энергетики нужны в любой стране, на любом предприятии. Без них цивилизация может скатиться в пещерный век.

КГЭУ - современный университет, где реализуются актуальные образовательные программы, в том числе с участием профильных специалистов и ведущих ученых российских и зарубежных компаний и научно-образовательных центров. Вуз обеспечен всей требуемой инфраструктурой с учетом всех современных требований. Это касается как уровня технической оснащенности образовательного процесса, так и условий работы сотрудников и проживания студентов. Наш кампус один из самых комфортабельных в России.

- Из скольких направлений может выбрать будущий бакалавр?

- Выпускникам школ и профессиональных колледжей предлагаем 15 укрупненных направлений, внутри которых порядка 30 профилей. Абитуриент может подавать заявление на три направления одновременно.

- Как распределяются бюджетные места по направлениям обучения и каковы проходные баллы?

- Больше всего бюджетных мест по бакалавриату на энергетические специальности. Это электроэнергетика (больше 400 бюджетных мест, проходной балл по трем предметам - 204) и теплоэнергетика (265 бюджетных мест, проходной балл в прошлом году был 197).

Среди поступающих популярны направления «информатика и вычислительная техника», «прикладная информатика», «прикладная математика». Бюджетных мест - 20 - 30 - 70 соответственно. Конкурс выше, проходной балл тоже - до 235 баллов. В сумме для будущих бакалавров выделено 817 мест на очное отделение, для магистров - 320 мест.

- Раньше приемная кампания шла привычно, «по накатанной», а нынче какие изменения?

- Действительно, ситуация этого года уникальная. Мы уже начали принимать документы, и это делается в основном дистанционно (https://lk.kgeu.ru/login). Причем не дожидаясь проведения ЕГЭ - результаты мы узнаем сами по федеральной системе. Но документы можно подавать и очно, приехав в университет. Можем показать родителям и молодым людям учебные помещения, лаборатории, кампусы. Конечно же, у нас соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.

- Как можно получить ответы на возникающие вопросы?

- Наши сотрудники тщательно проработали каналы коммуникации с абитуриентами и их родителями. Так, работает единый многоканальный бесплатный номер 8 800 600 22 03, по которому 20 операторов дают исчерпывающую информацию с 8 утра до 8 вечера каждый день без выходных.

Второй канал коммуникации - ежедневный прямой эфир с приемной комиссией на площадке Zoom, куда можно зайти по идентификатору 740 344 7039.

Третий канал - сайт. Программа позволяет подать документы и получить подтверждение, что они приняты.

- Теперь вопросы от читателей. Как указать в заявлении приоритетные для абитуриента направления?

- По общему правилу абитуриент может подавать в пять вузов, в каждом на три направления. Первый приоритет идет в заявлении под первым номером, второй - под вторым и так далее.

- Для льготных категорий что изменилось?

- Льготные категории по-прежнему существуют, к ним относятся сироты, инвалиды и дети участников боевых действий. В КГЭУ для них выделено 87 бюджетных мест. Персонально работаем с каждым поступающим из этой категории.

- Нужно ли сдавать ЕГЭ выпускникам техникума?

- Мы принимаем выпускников техникума по результатам ЕГЭ, но если по какой-то причине вы не сдавали ЕГЭ, нужно будет пройти внутренние вступительные испытания. Они проводятся дистанционно в период сессии студентов и защиты дипломных работ. Абитуриенту нужно позаботиться о наличии компьютера и качественном канале связи.

- На какой курс зачисляют выпускников техникумов?

- Все абитуриенты поступают на первый курс. Но поступающим на обучение по родственной специальности мы можем ускорить обучение на один год - по их заявлению.

- Когда начнется учебный год для тех, кто поступил?

- Что касается бакалавриата, приказ о зачислении льготников будет издан 22 августа, а 26 августа будут все зачислены все поступившие. Надеемся, что праздник 1 сентября нам разрешат провести очно. Если нет, то организуем его в дистанционном режиме, мы к этому готовы. Кстати, в середине июля у нас планируются дистанционные выпускные с вручением диплома.

- Вопрос от читателя из другого города: можно ли рассчитывать на место в общежитии?

- Все первокурсники в КГЭУ получают такие места, и бюджетники, и «платники». Имеется три общежития на 1850 мест. Это одни из лучших, если не лучшие, общежития в Казани - уровня европейской гостиницы 3+. Комнаты квартирного типа, с мебелью, кухней, прачечной. Кроме того, вуз начал строительство четвертого общежития в 21 этаж, в 2021 году планируется его сдача в эксплуатацию.

- Когда будут экзамены для поступающих в магистратуру?

- Первая волна экзаменов пройдет в середине июля, после получения дипломов бакалавров в вузах Татарстана и страны, вторая - в 10-х числах августа. А зачисление произойдет 20 августа, одним приказом. Приглашаем выпускников бакалавриата как КГЭУ, так и других учебных заведений.

Сайт вуза

Сайт приемной кампании

Электронная подача документов

Колл-центр Приемной комиссии: 8 (800) 600-22-03 (ежедневно, звонок бесплатный)

Ежедневно по будням с 14.00 до 15.00 проводятся прямые эфиры с приемной комиссией (площадка Zoom, идентификатор конференции 740 344 7039).

e-mail: pk@kgeu.ru

г. Казань, ул. Красносельская 51 корпус В, каб. 100

Алмаз Мирзанурович Галимов, проректор по учебной работе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

- Алмаз Мирзанурович, тоже не могу не спросить: что изменилось в приемной кампании вашего вуза в нынешнем году?

- Прежде всего, нам пришлось заменить практическое испытание по физической подготовке и мастерству в определенном виде спорта дистанционным тестированием на знание теории и истории физкультуры, как рекомендовал федеральный центр. Например, нужно в рамках школьной программы знать историю Олимпийских игр, правила судейства и особенности вида спорта, которым абитуриент занимается. Выпускники школ предоставляют еще и результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку, выпускники же средних профессиональных учреждений по этим дисциплинам должны будут пройти дистанционное тестирование в Академии.

Прием документов осуществляется дистанционно - есть платформа на сайте, где абитуриент регистрирует в личном кабинете свои персональные данные и подает заявление в электронном виде.

Кстати, в этом году есть возможность пройти пробное тестирование до «настоящего» вступительного. Это что-то вроде пробного школьного ЕГЭ. Испытание тоже дистанционное, будет в середине июля. На него можно записаться по телефону приемной комиссии 8 (800) 250-50-59.

- Сегодня многие ведут видеоуроки в Интернете, называя себя тренерами. А ведь даже с той же йогой нужно быть осторожным: можно получить серьезное осложнение, например, при заболеваниях позвоночника. Ваши выпускники владеют соответствующими знаниями?

- Очень правильный вопрос. Многие думают, что если спортсмен достиг определенных результатов, то он и сам может быть тренером. Дескать, выполняй упражнения, как я, и этого достаточно. Но это противоречит современным требованиям к тренерской работе. Не случайно наши студенты проходят три блока обучения. Первый - гуманитарно-педагогический (педагогика, психология, информатика, математика и так далее). Второй - дисциплины специализации (теория и методика того вида спорта, на котором студент специализируется).

И, наконец, медико-биологические дисциплины. Подготовка ведется глубокая: из 32 обязательных дисциплин, которым обучают в вузе, 11 дисциплин - это физиология человека, биохимия, биомеханика, анатомия, спортивная медицина. Они преподаются кандидатами, докторами наук.

То, что при поступлении абитуриенты сдают биологию, тоже не случайно. Словом, все наши выпускники получают соответствующие знания и готовятся быть тренерами на должном уровне.

- Насколько востребованы выпускники академии?

- Востребованность высокая, здоровый образ жизни в тренде, нужны специалисты в этой области. Государство активно строит спортивные объекты, создает условия для развития спорта.

По результатам ежегодного мониторинга к 1 октября 2019 года трудоустроились 92% выпускников этого года. Многие находят работу задолго до окончания вуза. Некоторые работают уже со второго курса - в коммерческих клубах, спортшколах. Или сами организуют спортивные секции.

- А какие кадры будут получать хорошую зарплату?

- Практически все, если речь о тренерах высокой квалификации. Если их воспитанники добиваются определенных результатов, то начисляются муниципальные, региональные, федеральные надбавки, например за то, что подготовлен спортсмен, ставший мастером спорта или выигравший федеральный чемпионат.

Самый высокий конкурс в академии - на образовательную программу «Адаптивная физическая культура». Это направление сейчас активно развивается, оно предполагает не только работу с инвалидами или людьми, имеющими проблемы со здоровьем, но и занятия восстановительной физической культурой - к примеру, после травм.

Традиционно высоко оплачивается тренерская работа в теннисе, хоккее и футболе.

- Какова стоимость обучения?

- Спортивное образование недешевое - из-за значительных затрат на оборудование, инвентарь, содержание спортивных объектов. У бакалавров разбег в зависимости от направления обучения от 120 до 169 тысяч рублей в год. Бюджетные места на физкультурные направления тоже есть.

- Сколько бюджетных мест будет в этом году?

- Государство поддерживает спортивное образование и выделяет столько бюджетных мест, сколько мы просим. У нас в этом году из 1000 мест 738 - бюджетные (573 бакалавриат и 165 магистратура).

- А какие есть предложения для перспективных молодых людей?

- Чемпионы мира и Европы, спортсмены высокого уровня могут поступить без вступительных испытаний. Мы поддерживаем всех квалифицированных спортсменов - на дистанционном собеседовании абитуриент может показать завоеванные им грамоты и медали, подтвердить свое спортивное звание.

Кроме того, у хорошо успевающих студентов, поступивших в академию на договорной основе, есть шанс перевестись на бюджетное обучение, так как со временем появляется такая возможность. Кто-то уходит в армию, отчисляется или переводится в другой вуз. Главное, чтобы у претендента в зачетке не было троек.

А вот на направлениях обучения гостиничное дело, сервис и туризм бюджетных мест в этом году нет. Это популярные направления обучения, которые выбирают люди с предпринимательскими наклонностями, желающие работать в бизнес-структурах или открыть потом свое дело. Для поступающих на эти направления в вузе действует система скидок: 10%, если общий балл ЕГЭ больше 230. Такой же бонус дает абитуриенту знание языков - ЕГЭ более 70 баллов по иностранному языку или наличие сертификата о прохождении международного экзамена. Если абитуриент выполняет оба требования - имеет скидку на обучение в размере 15%. Сохранить преимущества можно в течение всего обучения, если учиться на отлично.

- Какой ожидается проходной балл для поступления?

- Ситуация в этом году нестандартная, прогнозировать сложно. В прошлом году проходной балл по трем вступительным экзаменам по направлению «Физкультура и спорт» был равен 196 баллам. Минимум же по биологии и русскому языку составляет 36 баллов, а на испытаниях по физической подготовке необходимо набрать не меньше 40 баллов.

Прием документов уже начался. Для тех, кто поступает на физкультурные направления, он закончится 5 августа. После этого состоятся внутривузовские вступительные испытания, так что советуем не тянуть с регистрацией на сайте, чтобы успеть во всем разобраться и быть уверенным в допуске. Зачисление пройдет 22 - 26 августа. Если есть вопросы, звоните на горячую линию приемной комиссии. Надеемся, что 1 сентября занятия начнутся очно. До встречи!

Сайт Академии

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Тел. приемной комиссии: 8 (800) 250-50-59 (по России бесплатно), (843) 294-90-90

Сергей Мосин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ

- Сергей Геннадьевич, раньше выпускники школ хотели быть бизнесменами и юристами, теперь - программистами. Соответствует ли это реалиям рынка труда?

- Программирование - ремесло, которое уходит на второй план. В стране принята программа цифровизации экономики РФ, а это означает, что будет востребована разработка современных информационных систем и специалисты, осуществляющие ее. И это не программисты, а разработчики высокого уровня, владеющие серьезными знаниями и опытом в области компьютерных наук, фундаментальной информатики и прикладной математики, а также в сфере информационных технологий в целом. Именно качественная фундаментальная подготовка специалистов становится залогом успеха в профессии в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

- Почему стоит идти учиться этому именно в ваш институт?

- Казанский университет - второй старейший вуз в стране, с хорошими традициями, с именем, а главное, с тем качеством диплома, которое гарантирует легкость трудоустройства и успешную профессиональную деятельность. Институт вычислительной математики и информационных технологий в свою очередь является старейшим структурным подразделением Казанского университета, обеспечивающим профильную подготовку специалистов в области компьютерных наук, информационных технологий, прикладной и вычислительной математики.

ИВМиИТ - это уже устоявшийся бренд, созданный на базе факультета вычислительной математики и кибернетики КГУ. Сегодня он один из признанных образовательных центров России в своей области.

Наши выпускники работают на ведущих предприятиях в республике и за ее пределами, в органах государственной власти. Уже сформировалась традиция, когда не дети, а уже внуки выпускников поступают в ИВМиИТ КФУ. И их можно понять, потому что такое образование - залог успеха. Кроме того, оно выгодно монетизируется.

- Где находят себе применение ваши выпускники?

- Специалисты, вышедшие из стен института, - это элита специалистов в области информационных технологий и компьютерных наук в реальном секторе экономики, где, повторюсь, сегодня идет масштабная цифровизация - начиная от автоматизации технологических процессов и заканчивая автоматизацией документооборота. Любые структуры, где проводится переход на современные информационные системы в производстве товаров и услуг, являются потребителями наших выпускников.

Наши выпускники становятся теми специалистами, которые обеспечивают постановку задач перед разработчиками и их реализацию. Причем это не рутинный труд, а достаточно творческая работа, ориентированная на взаимодействие с заказчиками работ и коллективом разработчиков.

Востребованность наших специалистов подтверждена заявками работодателей. Об этом говорят и независимые оценки, которые проводят российские и зарубежные агентства. Например, по информации Superjob, выпускники ИТ-направлений КФУ легко трудоустраиваются в первый год после окончания вуза, и по этой номинации институт в последние три года занимает устойчивую позицию с 5-го по 7-е место по РФ.

Это очень высокая позиция, которая доказывает соответствие уровня подготовки специалистов мировым и общероссийским требованиям. Многие выпускники устраиваются не только в татарстанские компании, но и переезжают в другие регионы. Тем более что у нас много ребят из других уголков России - ежегодно в ИВМиИТ КФУ обучаются студенты примерно из 80 субъектов РФ.

Влияние института, научных школ в области прикладной и вычислительной математики, фундаментальной информатики, компьютерных наук, информационной безопасности распространяется и в мире: в институте учатся студенты из 30 стран.

- С какими российскими компаниями работаете, поставляя им специалистов?

- Вуз взаимодействует с более чем 30 постоянными партнерами, это нефтегазовые компании, ИТ-сфера, финансово-экономический сектор, промышленность и др.

- И, наконец, традиционные вопросы. Первый - как нынче сдавать документы?

- Мы реализуем 7 направлений подготовки в бакалавриате и магистратуре, вся информация об этом есть на официальной странице нашего вуза. Для поступления необходимо в электронном виде подать заявление abiturient.kpfu.ru.

- Сколько выделено бюджетных мест?

- В этом году наш институт имеет беспрецедентно высокое количество

таких мест - 223. Это 7 направлений:

- Прикладная математика и информатика - 56 мест

- Прикладная математика - 40

- Фундаментальная информатика и информационные технологии - 25

- Информационные системы и технологии - 30

- Информационная безопасность - 25

- Прикладная информатика - 40

- Бизнес-информатика - 7

Но традиционно средний балл достаточно высокий - в институт поступают очень мотивированные ребята, заинтересованные в том, чтобы стать профессионалами в области компьютерных наук и информационных технологий.

В рамках перечисленных квот выделяются места для особых категорий граждан, а также целевые места. Абитуриенты, которые имеют целевой договор с предприятиями, поступают в условиях малого конкурса.

- Что делать тем, кто набрал недостаточно баллов?

- Есть возможность поступить по договору, тем более что руководство КФУ приняло решение о фиксации размера оплаты на уровне прошлого 2019 года. Оплата в бакалавриате варьирует в размере 120 - 150 тысяч рублей за год (130 - 160 тысяч в магистратуре). Мы подсчитали, что выпускники окупают 4 года обучения в бакалавриате в течение 6 - 7 месяцев работы, а двухлетнее обучение в магистратуре - в течение трех месяцев.

В институте есть практика академической мобильности, когда наши студенты учатся в зарубежных вузах-партнерах. Уже есть более 300 договоров о таком сотрудничестве. Это возможность погрузиться в международную студенческую активность, почувствовать «их» систему образования. Кстати, студенты института очень высоко оцениваются партнерами, что делает их привлекательными для поступления на программы зарубежных вузов и для трудоустройства за границей.

Мы также реализуем программу двойных дипломов в магистратуре (на английском и русском языках), в частности с Чешским техническим университетом в Праге, а также с Шэнчжэньским университетом (Китай) по подготовке самых востребованных специалистов с высокой оплатой, например, в области «больших данных».

- Хочу поблагодарить всех участников онлайн-трансляции и напомнить читателям, что эфиры «Комсомольской правды» теперь проводятся на постоянной основе. Всем удачи!

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