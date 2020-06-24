Онлайн-трансляция в «Комсомолке»: задай вопрос представителю вуза!

Конференция состоится в четверг, 25 июня, в 15.00 на сайте kazan.kp.ru (12+).

- Как пройдет прием выпускников в связи с эпидемией коронавируса?

- Как выбрать будущую специальность и по уму, и по сердцу?

- Сколько стоит получить профессию и как найти доступные варианты?

Эти и другие вопросы можно задать спикерам онлайн-конференции «Выпускник – 2020. Прием в вузы: новости, сложности, решения».

НАШИ СПИКЕРЫ:

Александр Васильевич Леонтьев, первый проректор - проректор по учебной работе Казанского государственного энергетического университета

КГЭУ является одним из трех специализированных энергетических вузов в РФ и занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню образования, технической оснащенности и условиям учебного процесса.

КГЭУ сегодня - это более 10 тысяч студентов, обучающихся по образовательным программам в области энергетики, электроники и приборостроения, автоматизации, мехатроники, информатики и техносферной безопасности, машиностроения и аквакультуры, экономики и менеджмента и т.д. Это более 150 лабораторий и учебно-научных центров, ряд из которых созданы совместно с мировыми производителями и не имеют аналогов в России.

Поступив в КГЭУ, вы получаете преимущества:

- гарантированное трудоустройство в энергетике и стабильно высокий уровень заработной платы при работе по специальности;

- качественное образование – в КГЭУ используются современные технологии, которые другие будут использовать в будущем;

- комфортабельные общежития в шаговой доступности и современная лабораторная база для образования и науки;

- КГЭУ – это высокие стипендии, сильная наука, простор для творческих инициатив, возможность активных занятий спортом, насыщенная студенческая жизнь, трудовые отряды и практика на площадках ведущих компаний России и Татарстана.

Ежедневно по будним дням с 14:00 до 15:00 проводятся прямые эфиры с приемной комиссией по вопросам поступления (площадка Zoom, идентификатор конференции 740 344 7039).

Сайт приемной кампании

Электронная подача документов

Колл-центр приемной комиссии: 8 (800) 600-22-03 (ежедневно, звонок бесплатный)

E-mail: pk@kgeu.ru

г. Казань, ул. Красносельская 51 корпус В, каб. 100

Алмаз Мирзанурович Галимов, проректор по учебной работе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

Здесь готовят тренеров спортивных школ и преподавателей физической культуры, инструкторов ЛФК и работников реабилитационных центров, управленцев для профильных ведомств, специалистов в области туризма и гостеприимства.

Среди выпускников Поволжской академии – олимпийская чемпионка в беге с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова, призер Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей Ларьков, пловцы-чемпионы Александр Красных и Григорий Тарасевич, голкипер ХК Ак Барс Тимур Билялов и др.

Сайт Академии

Инстаграм

Телефоны приемной комиссии:

8 (800) 250-50-59 (по России бесплатно)

8 (843) 294-90-90

Сергей Геннадьевич Мосин, директор института вычислительной математики и информационных технологий КФУ

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ - один из ведущих российских образовательных и исследовательских центров в области вычислительной и прикладной математики, а также фундаментальной информатики и информационных технологий.

- В основе обучения IT-специалиста ИВМиИТ КФУ использует уникальные образовательные технологии, сочетающие фундаментальную математическую подготовку с выработкой практических навыков.

- Реализация образовательных программ осуществляется по 7 направлениям и 16 профилям по передовым информационным технологиям и фундаментальной информатике.

- Все программы обучения соответствуют международным стандартам (IEEE, ACM), разработанным на основе научных исследований и при участии ведущих специалистов из индустрии и бизнеса.

Казань, Кремлевская, 35, каб.1004

8 (843)233-70-37

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Электронная почта: vmk.deh@kpfu.ru

Посмотреть конференцию можно будет в записи на сайте kazan.kp.ru