2020-06-30T16:53:32+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Казани: телебашню подсветят цветами триколора

Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи ТатарстанаФото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана
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Сегодня, 30 июня, а также завтра, 1 июля, в Казани местную телебашню подсветят цветами российского флага. Сделано это будет в честь голосования по поправкам в Конституцию РФ.

- Архитектурно-художественная подсветка включится в знак свободного волеизъявления народа, а также в знак возможности каждого гражданина участвовать в судьбе нашей страны, - отмечают в Минцифре Татарстана.

Напомним, свое мнение о внесении изменений в основной закон государства уже высказала половина жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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