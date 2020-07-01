2020-06-30T23:54:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 1 июля 2020: число выздоровевших перевалило за 3 тысячи

С начала пандемии в регионе выявлено 5 880 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением в области сейчас находятся более 4,8 тысяч человек.Под медицинским наблюдением в области сейчас находятся более 4,8 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились 5 880 человек. По данным на среду, 1 июля, выздоровели 3 003 ранее заболевших, скончались - 39.

Глава региона Сергей Морозов вот уже несколько недель не комментирует ситуацию с инфекцией на своих социальных страницах. Ранее он делал это ежедневно.

По данным местного Роспотребнадзора под медицинским наблюдением сейчас находятся 4 893 человека. С начала исследований в регионе проведено 113 043 теста на коронавирус.

О ДЕНЬГАХ

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области выделено еще 10 миллионов рублей на борьбе с COVID-19. По данным регионального Минздрава, средства пойдут на покупку автоматического гематологического анализатора и передвижной бактерицидной установки в ковидные госпитали, приобретение медикаментов в инфекционный госпиталь Центральной городской клинической больницы Ульяновска, а также оплату временного жилья для медиков, работающих с больными COVID-19.

- Так, для проживания 15 сотрудников ковидного госпиталя Большенагаткинской районной больницы в гостиничном комплексе выделено 1,6 млн рублей. Сотрудники размещены в одноместных номерах с соблюдением правил санитарно-эпидемиологического режима. Они обеспечены всем необходимым, в том числе трехразовым питанием в виде ланч-боксов, - отмечают в ведомстве.

О ГЕРОЯХ

Накануне Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера из Карсуна Светлану Анурьеву. Глава государства отметил самоотверженность девушки, которую она проявила в борьбе с COVID-19.

Дело в том, что Светлана помогала пожилым людям во время пандемии, несмотря на тяжелую болезнь - рак четвертой степени. В конце мая текущего года 19-летняя девушка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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