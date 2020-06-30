Владимир Путин посмертно наградил волонтера из Ульяновской области, которая помогала людям, несмотря на рак

19-летняя студентка медколледжа из Карсуна Светлана Анурьева была волонтером и помогала людям как до, так и после начала пандемии коронавируса. Когда пенсионеров попросили соблюдать режим самоизоляции, девушка принялась развозить им продукты. Однако в начале мая текущего года она почувствовала себя плохо. В больнице ей диагностировали рак четвертой степени.

Несмотря на последнюю стадию опасной болезни, Светлана продолжала помогать нуждающимся. Но рак оказался сильнее, и не прошло и месяца, как девушке поставили диагноз, она скончалась.

И вот стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно наградил Светлану Анурьеву орденом Пирогова за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее именем девушки был назван Ульяновский медицинский колледж. А в регионе учредили знак губернатора «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой», который будет вручаться активным добровольцам.