2020-06-27T16:59:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 28 июня 2020: Республика переходит на второй этап снятия ограничений

Роспотребнадзор РФ проанализировал ситуацию в регионе и дал добро на послабление режима самоизоляции [инфографика]
Владимир КРУПСКИЙ
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За неделю коронавирус выявили у 279 татарстанцев.За неделю коронавирус выявили у 279 татарстанцев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Татарстан занимает лишь 79 место в стране по показателям заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина. На данный момент на территории республики Covid-19 диагностирован у 4431 человека. За сутки коронавирус выявили еще у 41 татарстанца.

- За эту неделю мы зарегистрировали 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что всего на 5 случаев ниже предыдущей недели. Мы ежедневно регистрируем по 40 случаев заболевания, и темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется. На этой неделе он составил 0,9%, - уточнила Марина Патяшина.

По-прежнему остаются единичными завозные случаи заболевания. За прошедшую неделю их было всего 4. За минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 50 татарстанцев. Общее количество победивших Covid-19 теперь составляет 3690 человек.

Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.

- В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила, - заявил Минниханов.

Речь идет об открытии летних лагерей и торговых центров площадью до 800 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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