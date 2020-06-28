Коронавирус в Татарстане, последние новости на 28 июня 2020: Республика переходит на второй этап снятия ограничений

Татарстан занимает лишь 79 место в стране по показателям заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина. На данный момент на территории республики Covid-19 диагностирован у 4431 человека. За сутки коронавирус выявили еще у 41 татарстанца.

- За эту неделю мы зарегистрировали 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что всего на 5 случаев ниже предыдущей недели. Мы ежедневно регистрируем по 40 случаев заболевания, и темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется. На этой неделе он составил 0,9%, - уточнила Марина Патяшина.

По-прежнему остаются единичными завозные случаи заболевания. За прошедшую неделю их было всего 4. За минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 50 татарстанцев. Общее количество победивших Covid-19 теперь составляет 3690 человек.

Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.

- В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила, - заявил Минниханов.

Речь идет об открытии летних лагерей и торговых центров площадью до 800 квадратных метров.