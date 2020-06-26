Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 26 июня 2020 года: заразились еще 40 человек

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 26 июня 2020 года - выявлено 40 новых случаев коронавируса. Большинство из них - жители Казани (19). Остальные из Набережных Челнов (9), Камско-Устьинского района (2), Нижнекамского района (2), Пестречинского района (2), Алькеевского района (1), Альметьевского района (1), Арского района (1), Зеленодольского района (1), Нурлатского района (1) и Рыбно-Слободского района (1).

- 1 случай завозной, 39 – контактные, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. - 18 человек госпитализировано, 22 - получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Известно, что среди новых зараженных несовершеннолетних нет. Троим от 18 до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 8 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 4 390 человек. По данным местного оперштаба выздоровели 3 215 больных, скончались - 14. О последней жертве инфекции стало известно также сегодня, 26 июня.. Ей оказалась 80-летняя жительница Нижнекамска.

В тоже время федеральный оперштаб говорит о других цифрах: 3 864 выздоровевших и 11 скончавшихся.