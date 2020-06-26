2020-06-26T10:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Смерть от коронавируса в Татарстане: 26 июня зафиксирован 14 летальный исход болезни

Новой жертвой инфекции стала 80-летняя жительница Нижнекамска
Алина ГАБДУЛИНА
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У пациентки имелись сопутствующие заболевания.У пациентки имелись сопутствующие заболевания.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стало известно, что в Татарстане скончался 14-й зараженный коронавирусом. Речь идет о 80-летней жительнице Нижнекамска, которая умерла в инфекционном госпитале на базе центральной районной многопрофильной больницы еще 20 июня.

- 12 июня она была госпитализирована с двухсторонней полисигментарной пневмонией, вызванной вирусом COVID-19. Вирус идентифицирован. Имелись сопутствующие заболевания – сахарный диабет, почечная недостаточность и хронические сердечно-сосудистые заболевания, - сообщают в региональном опрештабе по борьбе с распространением коронавируса.

Точная причина смерти женщины была установлена лишь в результате патолого-анатомической экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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