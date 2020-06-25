2020-06-25T10:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 25 июня 2020 года: заразились еще 40 человек

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 4350 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 4350 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 25 июня 2020 года - инфекция подтвердилась еще у 40 человек. Большинство зараженных - жители Казани (22 человека). Остальные из Набережных Челнов (6), Пестречинского района (3), Актанышского района (2), Высокогорского района (2), Арского района (1), Камско-Устьинского района (1), Лаишевского района (1), Лениногорского района (1), Тукаевского района (1).

- Все случаи контактные. 10 человек госпитализированы, 30 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди новых больных один несовершеннолетний, 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 12 - от 30 до 50 лет, 6 - от 50 до 60 лет, 4 - от 60 до 70 лет, 5 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане было выявлено 4 350 случаев COVID-19. Количество выздоровевших и скончавшихся от инфекции по прежнему разнится. Так, по данным федерального оперштаба, выздоровел 3 661 человек, скончались - 11. У регионального штаба цифры другие: 3 163 выздоровевших и 13 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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