2020-06-25T12:01:08+03:00
Общество

Массовое открытие отелей в Татарстане из-за коронавируса ожидается только к зиме 2020

Дело в том, что в той же Казани загрузка номеров слишком низкая, чтобы вывести бизнес в зону рентабельности
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Так, например, в Казани загрузка отелей и гостиниц, которые все же открылись, в среднем составляет всего 15-20%.Так, например, в Казани загрузка отелей и гостиниц, которые все же открылись, в среднем составляет всего 15-20%.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Несмотря на снятие ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Татарстане не все отели и гостиницы решили возобновить свою работу.

Массово они могут открыться только к зиме 2020. Причина тому – низкий спрос на номера. Так, например, в Казани загрузка отелей и гостиниц, которые все же открылись, в среднем составляет всего 15-20%. И это при том, чтобы выйти в зону рентабельности им нужной держать этот показатель на уровне 35-40%, сообщил Коммерсанту президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.

Не все так просто и со здравницами и санаториями республике. Сейчас, по данным «Опора России», в новых условиях свою работу возобновили только два таких учреждения.

Вынужденное затишье на этом рынке наблюдается и в других регионах России. И это, несмотря на то, что формально курортный сезон был открыт. По мнению ряда экспертов, дело в том, что не все могут выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Особенно сложно пришлось именно санаториям. Там для заселения нужно предоставить справку о том, что ты не болен коронавирусом, а также о своем эпидемиологическом окружении. Что только отбивает охоту у туристов – ведь за каждую бумажку придется дополнительно заплатить.

В то время как для отелей такие правила решили не вводить. В проблемный список также можно внести и возникшую необходимость закупки средств дезинфекции, и тестирование сотрудников на COVID-19. Последнее тоже может влететь бизнесу в копеечку. Так, если в гостиницах и отелях тестирование нужно пройти один раз – перед началом работы, то для санаториев и здравниц такая процедура обязательна раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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