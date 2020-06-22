2020-06-22T19:31:08+03:00
Общество

ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ ПРОФЕССИИ ОПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО?

Социальный контракт для малоимущих граждан - шанс обучиться востребованному ремеслу и трудоустроиться
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Заключение социального контракта стало новой, экспериментальной формой государственной помощи малоимущим нетрудоустроенным гражданам, активно практикующейся сейчас в Чувашии. Такая помощь не предполагает прямых денежных выплат, но стимулирует людей приложить встречные усилия и выйти из непростой жизненной ситуации тем или иным образом. Например, с помощью государственной единовременной выплаты открыть собственное дело. Или, обучившись новому ремеслу, стать востребованным специалистом.

Как это работает в случае смены профессии? Если человек не может трудоустроиться по профессии, ему предложат заключение социального контракта. В рамках контракта государство, во-первых, оплатит ему обучение новой профессии в размере 30 000 рублей. Во-вторых, предоставит ежемесячную стипендию на время обучения - 10 134 рубля. А в-третьих, по данной программе будущему работодателю новоявленного работника предоставят денежную компенсацию за его стажировку. Она равна 15 769 рублям.

Такую возможность решили использовать шесть девушек из поселка Вурнары. Девушки уже не только обучились на курсах парикмахерского искусства, но и сдали экзамен, который прошел 17 июня.

Обучение проходило на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума. И хотя в связи с распространением коронавируса курсы проводились дистанционно, учебный процесс оказался продуктивен. Преподавателем была приглашена опытный мастер - Инна Майкова, практикующий парикмахер с 1993 года и владелица салона красоты с 2005 года. Она отметила усердие девушек в учебе и даже сообщила, что готова взять на оплачиваемую стажировку одну из учениц.

Как пояснила руководитель отдела социальной защиты по Вурнарскому району Ирина Смолина, потенциальные работодатели будут проинформированы о том, какие плюсы их ждут в случае приема на стажировку обучившихся по программе социального контракта девушек. Это повысит шансы новоиспеченных специалистов на трудоустройство.

Самым востребованным направлением в этом году стали парикмахерские курсы. Но в Вурнарах можно обучиться и на водителя, а также на тракториста-машиниста. Не за горами открытие курсов «1С: Бухгалтерия», курса по обучению на повара-кондитера. По словам директора техникума Ольги Львовой, уже закуплено оборудование для проведения занятий по кондитерскому ремеслу, в техникуме есть преподаватели этого профиля. Как только будет сформирована группа желающих обучиться профессии, можно начинать.

На сегодня в Чувашии заключено уже 44 контракта по направлению переобучения граждан новым профессиям. После того как будут сняты ограничительные меры в связи с пандемией, специалисты Министерства труда и социальной защиты ожидают рост количества заключенных контрактов. Плюсы социального контракта по переобучению граждан новой профессии очевидны - это оплата курсов обучения государством, предоставление стипендии, компенсация работодателям стажировки обучившихся, интенсивное обучение в короткие сроки. Всё это делает социальный контракт эффективной мерой, предоставляющей гражданам возможность самообеспечивать себя.

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