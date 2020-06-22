Юрий Кузнецов: «Детское изобретательство в нашей стране существует во многом вопреки»

Юрий Кузнецов рассказал об инициативе по участию детей из России в международных конкурсах юных изобретателей.

- Юрий Дмитриевич, оргкомитет Международной выставки юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI) объявил о начале приема заявок на выставку, которая пройдет в этом году впервые в формате онлайн. В предыдущие годы школьники из России стали победителями и призерами сразу нескольких международных выставок юных изобретателей, прошедших в Индонезии, Индии, Японии и Тайване. Что представляют собой эти выставки-конкурсы? И как стало возможным участие в них российских детей?

- Начнем с того, что конкурсы детей-изобретателей имеют давнюю историю. Первый из них состоялся в Японии в 1904 году. С тех пор конкурсы проходили в Стране восходящего солнца ежегодно на протяжении ста лет. Со временем в них стали участвовать дети из соседних стран, и поэтому японские организаторы к 100-летию конкурса решили разделить его на два: национальный японский и международный (штаб-квартира расположилась на Тайване), где свои технические решения могли бы представлять участники из разных стран. Официальное название — Международная Выставка Юных Изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI). Она проводится ежегодно, как правило, в одной из стран Юго-Восточной Азии. В прошлом году очередная международная выставка прошла в Джакарте (Индонезия), где соревновались почти 200 ребят (в возрасте от 6 до 19 лет) из 11 стран. По результатам выставки в копилку российских участников, а они представляли 12 проектов, добавились две золотых медали и четыре бронзовых.

До этого российские школьники успели продемонстрировать свои изобретения на острове Бали, в Индии, Японии и Тайване. Суммарно в копилке россиян уже более 15 золотых медалей, 24 серебряных и 33 бронзовых. Во всех конкурсах участие детей из России инициировала и поддержала наша фирма, которая специализируется на оказании патентно-правовых услуг. Поддержка участия детей в международных выставках изобретателей является одной из наших социальных программ, которые мы ведем по своей инициативе, своими силами и исключительно на свои средства.

В 2020 году местом проведения Международной Выставки Юных Изобретателей была выбрана Казань, где мы ждали более 400 участников из разных стран мира, но, к сожалению, наши планы нарушила пандемия коронавируса COVID-19. Международный Комитет Выставки решил, что в этом году безопаснее будет провести выставку в режиме «онлайн», сбор заявок* уже начался и продлится до конца июня.

Отбор конкурсантов и судейство будут проходить дистанционно, но по своим требованиям и подходам к оценке участников не будут ничем отличаться от очного режима. Церемония награждения победителей пройдет в октябре в Макао (Китай).

Участие для российских школьников в Выставке бесплатное, однако им нужно будет пройти отбор. В случае победы, путешествие победителей в Макао за золотой медалью оплатит наша компания.

- Как возникла ваша инициатива по поддержке юных российских изобретателей?

- Первый раз мы вывезли команду из 11 российских школьников-изобретателей на международный конкурс летом 2017 года в японский город Нагоя. Принять в нем участие нас пригласили коллеги из Института Инноватики и Изобретательства Японии, с которыми у нас сложилось многолетнее сотрудничество (мы неоднократно совместно проводили образовательные программы по вопросам интеллектуальной собственности), и, по-видимому, завоевали доверие, поскольку до нас такое приглашение никому не делалось. Наш управляющий партнер Валерий Николаевич Медведев принял решение, что мы за свой счет соберем команду юных изобретателей, подготовим их и сопроводим на этот конкурс. Ребята завоевали там одну серебряную и пять бронзовых медалей — для первого раза это было весьма достойно, система судейства на этой Выставке очень серьезная.

То, что мы увидели на месте, очень показательно: масштабное мероприятие, абсолютно не показное, без какого-либо официоза. Фактически это была большая образовательная площадка, где ребята представляли свои изобретения. Место проведения выставки – город Нагоя — административный центр префектуры Айти, исторически место концентрации промышленных и научно-исследовательских предприятий, откуда вышла практически вся крупная современная японская промышленность. Конкурс спонсировало огромное количество японских компаний; не оставили его без внимания и региональные руководители. Мэр Нагои и префект Айти (а надо понимать, что это два сверхзанятых человека, каждая минута рабочего графика которых расписана) не только нашли время лично посетить выставку, но и после официальной части подошли к каждому юному конкурсанту (а их было порядка 150) и с интересом ознакомились с каждым из представленных изобретений, на хорошем уровне технического понимания поговорили с детьми-изобретателями. Далее день был посвящен конкурсной части и судейству, а следующий день был открыт для публики. И он оказался еще более напряженным для конкурсантов: на выставку шли целыми классами, школами, дети от 5 лет и старше с ручками, блокнотами, они подходили к участникам выставки, задавали вопросы, зарисовывали их технические решения, обсуждали их между собой и с участниками.

Все это показывает: в Японии дети с самого раннего возраста растут в культе технического творчества, в культе инноватики. А взрослые всячески их в этом поощряют. При таком подходе и результат закономерный: Япония — в числе передовых стран по уровню технологического развития. А как может быть иначе? Если государство считает одной из наиважнейших своих задач создание условий для научно-технического развития своих граждан с самого раннего детства.

- По-вашему, то, что конкурсы детей-изобретателей сосредоточены в Юго-Восточной Азии, связано с таким подходом?

- Безусловно, и этому есть, как минимум, два объяснения. Страны этого региона географически и исторически были ограничены в естественных природных ресурсах – нефти, газе, полезных ископаемых, а если такие ресурсы и имелись, как, например, в Индонезии, то их добыча и переработка велась не в интересах этих стран, а иностранными компаниями. Осознавая, что настоящая экономическая независимость может быть обеспечена только когда страна обладает достаточным числом собственных научно-технических кадров, все из сегодня хорошо известных стран Юго-Восточной Азии – кто раньше, кто позже, но все стали вводить в свои образовательные системы необходимый элемент – назовем его «раннее приобщение к техническому творчеству». Этот элемент включает в себя очень много – это и школьные занятия, и специальные программы дополнительного внешкольного образования, и, конечно же, выставки творчества юных изобретателей. Детей воспитывают в созидательном ключе, ребенка настраивают не на то, что он может многое сделать сам, а на то, что его окружает мир, возможности улучшения которого безграничны; что он может сделать не просто доброе дело окружающим людям, но и собственную жизнь своим изобретением улучшить, а в перспективе получить не только благодарность, но и деньги заработать, и, в конечном счете, оставить о себе добрую память.

Я убежден, что дети с раннего возраста нуждаются именно в такого рода поддержке взрослых. Пока они дети, ими движет желание изменить мир к лучшему: увидели какую-то несправедливость, большую или малую, — попытались найти для нее техническое решение. Отсюда, вероятно, такая большая конкуренция среди юных изобретателей в номинациях, связанных с реабилитацией людей, страдающих от разных заболеваний, с «зелеными технологиями».

Это первое, а второе – действующие в этих странах государственные программы, поощряющие детское техническое творчество. Они максимально доступны, не требуют изнурительной отчетности и не ведутся по строгим, утвержденным сверху чиновничьим программам. В общем, страны, которые известны у нас своими строгими, иногда даже – жесткими правилами ведения отчетности, в вопросах детского творчества проявляют удивительные мягкость и гибкость. Сравнение, увы, не в пользу России.

- А какова ситуация в нашей стране?

- Их две - первая, определяемая официальной отчетностью, это где все прекрасно, есть сотни кружков, невообразимое количество закупаемых пособий, много вроде бы занятых детей. При самом первом нашем отборе конкурсантов мы на нее и ориентировались, и столкнулись с другой ситуацией, которая оказалась совсем не столь радужной – оказалось, что тем подлинно техническим творчеством, которое нужно для участия в Международной Выставке, то есть когда нужно и придумать, и сделать самому своими руками то, чего никогда еще никем не создавалось, занимаются единицы, которых очень непросто найти, поскольку существовавшей когда-то в нашей стране системы станций юных техников, дворцов пионеров, разнообразных кружков, например – авиамоделистов, больше нет. Информацию приходилось искать буквально по крупицам. С поиском юных изобретателей по всей России нам помогли и продолжают помогать наши региональные офисы. К тому же нам удалось наладить тесное сотрудничество с Республикой Татарстан, Нижегородской областью, Екатеринбургом, где наша инициатива — помогать детям-изобретателям принимать участие в международных выставках — нашла полную поддержку на уровне руководства регионов. Однако нередко мы сталкиваемся с недоверием, особенно со стороны чиновников: «Как это возможно, безвозмездная поддержка, где подвох?!»

Детское техническое творчество — это не цифровизация, искусственный интеллект, блокчейн, криптовалюта или какие-то другие темы, которые, что называется, в тренде и поэтому сегодня финансируются и обсуждаются с большей готовностью. Детское творчество не поддается регламентации и по нему невозможно представить детализированные планы, за выполнение которых потом придется отчитываться. А как можно отчитаться по затраченным усилиям на индивидуальную работу с ребенком, который создает что-то ранее неизвестное? И сколько таких усилий понадобится? Поэтому проще купить за бюджетные деньги наборы конструкторов и назвать кружок по их сборке «Станцией робототехники» - тут все понятно, размеры комнаты, бюджет отчетность, которая – самое главное. В разы сложнее выбивать инструменты, станки, материалы, помещения для подлинного творчества, да еще быть готовым доказывать, что все это нужно, а потом – если все это удастся получить - писать бесконечные отчеты о рациональности расходования средств. Поэтому наборы готовых конструкторов – лучше, чем совсем ничего.

В общем детское изобретательство в нашей стране существует во многом вопреки тому, что есть, и держится на отдельных энтузиастах, которые помогают детям заниматься настоящим техническим творчеством. Только они зачастую предпочитают оставаться в тени, чтобы не привлекать к себе чрезмерное внимание чиновников от образования и не усложнять себе и без того непростую жизнь. Эти энтузиасты, как правило, имеют хорошее высшее образование и даже научные степени по физике, математике. Они преподают детям не только основы технического творчества, объясняют, как конструировать объекты, но и передают детям фундаментальные знания по профильным предметным областям. Это, кстати, то, что заметно отличает российских участников на международных детских конкурсах изобретателей. Но – позволю себе повториться, мало что в России благоприятствует устремлениям ребенка заниматься изобретательством. Поэтому свою первостепенную задачу мы видим в том, чтобы, вывозя детей-изобретателей на международные выставки, показать им, что на самом деле они не одиноки, что в мире у них много единомышленников — таких же увлеченных ребят. И хотя они, по сути, конкуренты, мы наблюдали, как во время конкурса ребята помогают друг другу, вместе настраивают механизм, чинят, если что-то у кого-то сломалось. И после конкурса продолжают общаться, переписываются... Нельзя улучшить мир, сидя в отдельно взятой, огороженной забором стране. Технологии сегодня преодолели государственные границы. И наши дети это понимают.

В общем, если кто-то захочет поддержать нашу инициативу, мы готовы объединить усилия, поделиться своим опытом в отборе, подготовке и представлении российских детей на международных конкурсах.

- Чем, помимо фундаментальных знаний по своему предмету, выделяются участники из России? Каковы их сильные стороны? А чему стоит еще поучиться?

- Тут важно отметить: детям не надо бояться изобретать вообще, не нужно настраивать себя на то, что от конкурсантов непременно ждут принципиально новых и грандиозных решений. Вроде космического корабля для полета на Марс. На самом деле многие изобретения, которые выставляются на эти международные конкурсы, нацелены на улучшение повседневной жизни или усовершенствование уже известных технических решений. Например, конкурсантки 2018 года из Перми Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди на выставке в Индии переживали, что с ними в номинации представлены более навороченные техническими элементами решения. А золотая медаль досталась им — за ливневую решетку, в которую не проваливаются каблуки, мелкие предметы, монеты. Судьи были в восторге! В азиатских странах, где ливни могут продолжаться по времени так же долго, как у нас зима, это изобретение оценили очень высоко.

Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди.

К тому же российским детям, скажем так, не привито умение довести свое решение до готового проекта. Законченность, готовность решения к применению — это один из критериев оценки на международных конкурсах юных изобретателей. Когда впервые российская команда приехала на такой конкурс, в Нагое, то представила в большинстве своем концепты. Они вызвали большой интерес у судей, делегаций из других стран, публики, но не были реализованы в готовом виде. Например, наша участница Мария Яушкина из Санкт-Петербурга представила «звуковой компас»: идея состоит в том, что по звуку можно сориентироваться на его источник. Она получила бронзовую медаль и спецприз от делегации Гонконга. Для конкурса на следующий год в Индонезии Мария довела свое техническое решение до готового объекта — это очки, которые помогают слабовидящему человеку ориентироваться в пространстве по звуку. За них ей вручили золотую медаль, а также приз, который получают десять лучших изобретений, представленных на конкурсе.

Ребятам, прошедшим отбор для дальнейшего участия в конкурсах изобретателей, наши эксперты помогают довести решения до готовности и сделать презентацию. Это важный элемент конкурса, который иногда даже оценивается отдельно. Конкурсант должен наглядно и доступно представить свое изобретение на английском языке. Например, там же, на конкурсе в Индонезии, Роман Хисматуллин из Уфы представил «умный дом для домашнего питомца»: но как показывать и увлекательно рассказывать о таком изобретении показывая пустой дом без обитателя? Что делать – пришлось заранее искать в Индонезии зоомагазин и заказывать там хомяка, чтобы он на время конкурса пожил в этом доме. Все получилось прекрасно – хомяк прибыл, дом сразу оценил высоко, за пару часов перепробовал все предусмотренные для него опции, в общем прекрасно себя чувствовал, отъелся, повеселел и, конечно, весьма «оживил» презентацию, посодействовав Роме в получении золотой медали.

Бывает, что дети очень увлечены своими изобретениями и привыкли говорить о них на не всем понятном языке, тогда им надо помочь выстроить презентацию так, чтобы она стала доступна. Например, Даниил Новик из Екатеринбурга на конкурсе в Индии после нескольких тренировок сумел доступно рассказать о своем весьма сложном изобретении — аппарате, помогающем восстанавливать мышечную активность, мелкую моторики людям, пережившим инсульт.

- Вы являетесь членом международного жюри от России на этих конкурсах. Могли бы вы рассказать подробнее, каким образом оцениваются участники?

- Разумеется, конкурсы различаются. В одних есть градация по возрастам на младших (от 5–6 лет) и старших (от 11–12 лет) участников, в других ее нет. Есть отличия по номинациям. Часто инженерное решение ребенка не попадает под номинацию — и это на самом деле стимул для юного изобретателя шире посмотреть на свое решение, попытаться переработать его для иного применения.

Вот показательный пример. Индира Калимуллина из Набережных Челнов на конкурсе в Индонезии получила золотую медаль за устройство для контроля осанки, помогающее водителю не уснуть за рулем, - это клипса, которая надевается на ухо и подает звуковой сигнал при изменении осанки.

А в Индии она представила доработанное устройство уже как медицинский прибор, позволяющий корректировать осанку и помогающий при лечении ортопедических заболеваний. Ей досталась бронза - связано это с большой конкуренцией в данной номинации и, что важно, разницей в самой системе награждения. Этим конкурсы тоже отличаются. В индонезийском конкурсе золото, серебро и бронза вручаются в зависимости от набранных баллов, то есть ребенок, набравших баллов в диапазоне от 80 до 100, получит золотую медаль. В конкурсе, который проходил в Индии, другая система: в номинации число наград ограничено - одна золото, два серебра, 3–4 бронзы. У каждой системы награждения свое обоснование, однако вопрос, конечно, остается: правильно ли, что ребенок может остаться вообще без награды? Сложный вопрос, но тем дороже награда, чем сложнее она достается. А просто раздать всем участникам сразу золотые медали уж точно неправильно – дети тонко чувствуют фальшь. Бронзовая медаль, полученная в настоящей и честной борьбе намного дороже просто выданной золотой медали.

- А как устроено само судейство? Кто становится судьями? Какие критерии оценки существуют?

- Судьями являются представители тех стран, которые присылают команду на конкурс. При этом участников из своей страны судья не оценивает. Судья должен владеть английским языком, иметь техническое образование, уметь быть беспристрастным (это, честно говоря, очень сложно, когда перед тобой ребенок искренне, увлеченно рассказывает о своем изобретении). По каждой номинации есть судейская бригада, минимум из трех человек. Каждый конкурсант в течение нескольких минут должен им объяснить, что мотивировало его к созданию изобретения, как он его создавал, какие видит улучшения и преимущества перед аналогичными существующими устройствами. Судьи могут затем побеседовать с конкурсантом, задать дополнительные вопросы.

Критерии оценки отличаются от конкурса к конкурсу, но обычно их шесть. Это, прежде всего, оригинальность решения, его готовность к применению, знание участником предметной области. Здесь важно, и это отличие от взрослых конкурсов изобретателей, что ребенок не рассматривается в отрыве от своего изобретения. И награду получает ребенок, а не изобретение.

Есть еще такой критерий, как очевидность того, что техническое решение сделано самим конкурсантом. Понятно, что доля участия взрослого присутствует в любом решении, но судье должно быть очевидно, что ребенок не просто задумал решение, но и сам сумел довести его до работающей модели.

На конкурсе в Индии у меня, как судьи, такие подозрения возникли. И чтобы подтвердить их или развеять, я поговорил с конкурсантом - это был мальчик из Китая, лет 13, который представил робота для общения с детьми-аутистами. В течение 10 минут нашего разговора (я даже нарушил судейский регламент по времени, настолько мне было интересно) я прослушал увлекательную лекцию о сути аутизма, поведенческих особенностях детей с аутизмом, их пристрастиях (например, что легче всего они общаются с животными, а из них – лучше всего с собаками), а также о том, как нужно строить взаимоотношения с такими детьми, чтобы не разрушить их психику, в какие игры с ними нужно играть и как распределять роли в таких играх. Рассказ был подкреплен картами наблюдений, видеоматериалами, эскизами робота, блок-схемами алгоритмов его работы.

- Какое будущее у вашей инициативы? Есть ли уже планы на ближайшее время?

- Главное для нас событие еще впереди – в 2021 году мы рассчитываем все же принять конкурс в России. Мы обратились к организаторам этого конкурса и получили одобрение: столица Татарстана отвечает всем необходимым требования для проведения этого масштабного мероприятия. Преимущество еще и в географическом положении: если конкурсы, проходившие в странах Юго-Восточной Азии, собирали участников из 15 государств, мы планируем принять конкурсантов из 30 стран - из Азии, Европы, с Ближнего Востока. Это будет первый в России международный конкурс детей-изобретателей!

* Контакты для регистрации на участие в IEYI-2020:

Дарья Разумовская, тел. +7 903 747 4804,

e-mail: razumovskaya@technopolmoscow.com

Заявки принимаются до 30 июня 2020 года.