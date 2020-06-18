Разбираться в финансах - это разбираться в свободе

Личные финансы и кризис - тема второй онлайн-конференции «Комсомольской правды», прошедшей 15 июня. Эксперты в области финансов рассказали, как сберечь деньги и «нарастить» семейный кошелек.

Вел конференцию Тимур Бадретдинов, региональный управляющий изданием «Комсомольская правда». Посмотреть ее в видеозаписи можно здесь.

60% РОССИЯН НЕ ИМЕЮТ НАКОПЛЕНИЙ

Вероника Горенко*, руководитель бизнес-процессов финансовой консалтинговой компании «Резидент», блогер, эксперт по управлению личным капиталом, г. Краснодар

Инстаграм

Электронная почта: smile.nika@mail.ru

- Вероника Сергеевна, сколько нужно откладывать от ежемесячного дохода, чтобы что-то скопить, и в какой валюте?

- Этот вопрос мне часто задают подписчики, и стандартная рекомендация в этом случае - 10 процентов от дохода ежемесячно. Но все зависит от ваших целей на будущее. Что именно вы хотите - через пять лет погасить ипотеку, или переехать в дом, или отправить ребенка учиться за границу?

Касательно выбора валюты - нужно учитывать, планируются ли покупки в иностранной валюте. У меня самой иностранная валюта составляет 30 процентов моего портфеля, но это мой опыт, и его не стоит тиражировать на все случаи. Обычно в самом начале мы с клиентом работаем с рублями, ведь нужно привыкнуть к финансовому планированию.

Но откладывать в любом случае нужно, это вопрос финансовой безопасности и не только. Многие думают, что накопления и инвестирование доступно только каким-то великим людям с большими деньгами, но это не так. Даже чашка кофе или шоколадка в день могут вырасти в значительные суммы, ведь есть такое понятие, как сложный процент. Это такая математическая магия: когда вы откладываете сумму, на нее начисляется процент, а потом начисление процента идет уже на этот процент. Если вы работаете с текущей депозитной ставкой в 4 - 5%, через 5 - 10 лет она может превратиться в 10 -12%.

Недавно в Инстаграме я опубликовала пост, в котором мы делали расчет сложных процентов, сколько может получиться денег через год, 5 и 10 лет, если откладывать 3 тысячи рублей ежемесячно. Результаты удивили многих.

- Допустим, что-то хотим отложить, но, как и у многих, есть кредиты. Что лучше - гасить их или начинать инвестировать?

- Есть разные подходы. На мой взгляд, рациональное и взвешенное решение - делать и то и другое. В первую очередь я рекомендую избавляться от наиболее дорогих кредитов. Самые большие проценты переплачиваются по кредитным картам и «товарным» кредитам. Актив, на который взят кредит, никогда не вырастет в цене настолько же, сколько вы переплатите.

Из тех же свободных 3 тысяч в месяц, например, можно 70% отдать на погашение кредита, а 30% отложить. Новичкам я рекомендую закрывать кредитные карты и не открывать их, пока вы не научились обращаться с деньгами: условно говоря, пока на ваших счетах не накопилось 300 - 500 тысяч рублей - не открывайте кредитную карту на 20 тысяч. Ведь несмотря на то, что по кредитным картам есть льготные периоды, большинство людей все же платят проценты. Многие не знают, что некоторые банки используют сложные проценты по кредитным картам, то есть на долг плюс процент начисляется еще процент.

К тому же, когда люди начинают пользоваться кредитными картами, часто тратят больше, чем у них есть. Не сбросить со счетов и отрицательные эмоции, когда приходится возвращать деньги.

Поэтому я рекомендую в начале «отношений» с финансами воздержаться от кредитных карт, чтобы потом опыт работы с ними был лишь положительным.

Но я не против кредитов как таковых, ведь есть случаи, когда без них не обойтись. Например, если нет жилья, то, возможно, выгоднее будет взять квартиру в ипотеку, чем снимать и долгие годы копить на свою недвижимость.

- С чего начать «новую финансовую жизнь»?

- Я сейчас дам скрипт, который можно использовать уже сегодня. Первый шаг: вам нужно научиться анализировать свои расходы и доходы. Для этого скачать себе приложение для учета расходов и доходов.

В течение двух месяцев вы забиваете расходы и ищете «лишние» расходы, которыми вы можете поступиться. Иногда это совсем небольшие ежедневные траты. Это делается для того, чтобы доходы, наконец, стали превышать расходы. Но можно и другим путем пойти - увеличить доходы.

Второй шаг. Сэкономленные за счет лишних расходов деньги откладывать, причем максимально автоматизировать процесс - настроить автоплатеж на отдельный накопительный счет. Можно найти ставку 4 - 5%.

Третий этап - разобраться с кредитами, об этом мы уже упоминали. У вас не должно быть слишком дорогих кредитов.

- Каким образом повысить свою финансовую грамотность?

- Сначала нужно понять, зачем она нужна. Для меня разбираться в финансах - это разбираться в своей свободе. Например, чтобы делать карьерные маневры. У меня был такой недавно. В течение 9 лет я работала в одном из крупнейших «огосударствленных» банков, но мои жизненные приоритеты поменялись - я хотела заниматься финансами, но уже не в банке. Год назад я ушла из него, и сейчас я работаю в небольшой частной компании и развиваю образовательный блог.

Мне пришлось подготовиться, чтобы уйти в неизвестность, - накопить определенную сумму на счете. Многие, кто работает по найму и имеет устойчивую зарплату, не могут реализовать такой план, хотя им и не нравится уже то, чем они занимаются. Для этого нужна экономическая свобода.

Это и вопрос безопасности. Некоторые мои друзья в нынешний кризис лишились 100 процентов дохода. Я потеряла 40%, но подушка безопасности обеспечивает душевное спокойствие и дает возможность искать новые источники дохода. У меня уже сформировано шесть таких источников. Кстати, 60% жителей нашей страны не имеют накоплений. Не нужно говорить, как сильно они рискуют. Но это дело поправимое - всего лишь нужно начать учиться.

КТО В КРИЗИС ВЫРОС В 20 РАЗ?

Виталий Кошин**, к. э. н., основатель портала Fin-plan. org и вебсервиса для инвесторов Fin-plan Radar, г. Пенза

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Электронная почта: koshin@fin-plan.org

Тел.: +7 (495) 240-81-86

- Виталий Владимирович, сильно ли кризис повлиял на финансовый рынок и стоит ли инвестировать прямо сейчас?

- Безусловно, повлиял, но нельзя сказать, что как-то кардинально его изменил. На фондовом рынке кризис не является чем-то необычным - рынок постоянно движется то вверх, то вниз, и мы, как его участники, видим возможности, которые появляются. Со всем этим нужно просто уметь работать. Так что инвестировать можно и нужно.

В этот кризис тоже был ряд возможностей, и им воспользовались многие игроки. К примеру, компания Amazon, в то время как везде наблюдались рекордные увольнения, набирала 100 тыс. сотрудников, поскольку росли обороты удаленной торговли. В такой ситуации растет и выручка, а это в свою очередь приведет к росту стоимости акций компании. Финансисты уже в феврале-марте предполагали такой сценарий, так и получилось.

Другой пример - сервис Zoom, благодаря которому мы сейчас с вами разговариваем, он стал известным как раз из-за кризиса. Число подписок на него выросло в 20 раз, и это тоже толкает котировки компании вверх. А мы еще в начале марта говорили об этой компании на вебинарах.

Возможности заработать есть и на акциях тех компаний, которые подешевели, например, ГМК «Норникель», они упали до 15 тысяч, но затем выросли до 20 тысяч.

Наконец, третья категория - компании, которые растут независимо от кризиса, они сейчас завоевывает рынок у конкурентов. Например, Beyond Meat, которая занимается производством искусственного мяса. Во всем мире есть тренд на вегетарианство, и в России тоже, а ей удалось создать продукт из растительных продуктов воспроизведя вкус разных сортов мяса. Так вот, ее акции выросли на 56 процентов.

Тем не менее, как упомянула моя коллега, выступавшая передо мной, все индивидуально - каждый человек должен подбирать инвестиционный портфель под себя.

- А чего стоит опасаться?

- Правильнее сказать, нужно быть осторожным, то есть грамотно работать с рисками и уметь ими управлять. На наших программах мы в первую очередь обучаем созданию защищенных антикризисных портфелей.

Если акции кажутся слишком рискованными бумагами, то нужно увеличивать долю облигаций, доходность которых фиксирована. Например, государственные и муниципальные весьма надежны, при этом их ставка на 1 - 2% выше, чем депозитная.

В полноценном инвестиционном портфеле всегда есть несколько видов ценных бумаг. Обязательно соблюдается принцип диверсификации, упрощенно - не хранить все яйца в одной корзине. Словом, я как инвестор вижу множество возможностей, и хочется рассказать о них как можно большему количеству людей.

Можно ли инвестировать прямо сейчас? Ответ однозначный - да, но нужно понимать, как это делать. Профессиональные инвесторы занимаются точечным инвестированием - вкладываются в те компании, которые имеют сильные внутренние источники роста, способные на долгосрочном горизонте затмить любой внешний негатив.

- Но все это сложно для обывателя, ведь нужно быть «в рынке», понимать и разбираться. Как могут помочь онлайн-сервисы?

- Инвестирование - это целая профессия, но для начала нужно знать лишь основы. Как говорится, слона едят по кусочкам. Нужно начать с облигаций, так как с ними легко разобраться. Именно чтобы облегчить работу инвесторам, новичкам и опытным, мы создали сервис Fin-plan Radar.

Нужно зайти на сайт fin-plan.org, зарегистрироваться там. После этого есть возможность создать инвестиционный портфель - выбрать облигации, акции России, США или что-то еще и оперативно управлять этим портфелем. Актуальная информация всегда на сайте, и в любой момент времени можно посмотреть ее, например, когда едешь в метро.

Для новичков созданы шаблонные решения - например, подбор топовых облигаций. Есть возможность понизить/повысить риски, изменив соотношение разных ценных бумаг. Состав портфеля наглядно видно на диаграмме.

Нашим ресурсом пользуются и профессионалы - для себя и своих клиентов. Для этого предусмотрено более глубокое управление. Повторюсь, наш сервис помогает значительно упростить процесс инвестирования для любого инвестора. Существует огромная проблема качественного и своевременного выбора активов. Ведь, во-первых, активов много - например, на российском рынке обращается порядка 300 акций и более 1800 облигаций.

Во-вторых, чтобы провести хороший анализ любого актива, нужно проанализировать много информации, которую еще надо найти и собрать. Это очень большие объемы данных, которые к тому же меняются. Конечно, можно инвестировать по старинке, вручную, но в этом случае инвестор лишит себя массы различных идей и возможностей.

Благодаря платформе Fin-plan Radar инвестор убивает двух зайцев: он видит общую картину по рынку или отдельному сектору и сразу может выделить наиболее привлекательные компании для инвестирования.

- Ваш сервис не один на рынке. В чем заключается его преимущество перед конкурентами?

- Fin-plan Radar создавался под практические нужды инвестора, и он их закрывает со всех сторон. Особое преимущество этой платформы - то, что уже есть готовые оценки расчетной стоимости компаний. Такая функция имеется в основном у иностранных сайтов.

Кроме того, есть и оценка рискового сценария. О том, насколько могут снизиться акции, не предупреждает никто, такого мы не видели даже у наших зарубежных конкурентов. Но именно эта функция позволяет применять в сервисе стратегию «разумного инвестирования».

Можно делать полноценную валютную диверсификацию и моделировать мультивалютный портфель (есть американские акции, еврооблигации, ETF).

- Можно ли увидеть, как портфель работал в прошлом?

- Да, есть возможность провести бэктест портфеля, то есть увидеть, как он работал на различных рыночных фазах, сравнить его динамику с динамикой рынка. Это даст ответ на вопрос, эффективна ли выбранная стратегия, позволяет ли она зарабатывать больше, чем дает рынок.

- Каких результатов может достичь инвестор, если сделает все правильно в сервисе?

- Наш модельный портфель, составленный в сервисе, обгоняет рынок в 2,8 раза. Заработать на этом можно, овладев нашими методиками.

В заключение хочу сказать, что для читателей «Комсомольской правды» подготовлен подарок - две мои книги, и одна из них - о финансовой грамотности для детей. Для того чтобы их получить, нужно просто зайти на сайт fin-plan.org и написать в чате сайта кодовое слово «КП». Приятного чтения!

Финансовые консультации оказывают:

* Вероника Горенко, руководитель бизнес-процессов финансовой консалтинговой компании ООО «Резидент», блогер, эксперт в управлении личным капиталом, г. Краснодар

** Виталий Кошин, к. э. н., основатель портала Fin-plan.org и веб-сервиса для инвесторов Fin-plan Radar, г. Пенза

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