Как сохранить и «вырастить» деньги в кризис, расскажут во время прямой трансляции
- Какие есть возможности и чего стоит опасаться, инвестируя прямо сейчас?
- В какой валюте хранить средства?
- Как научить ребенка обращаться с деньгами?
На эти и другие вопросы эксперты в области управления финансами ответят на онлайн-конференции, которая начнется на сайте kazan.kp.ru в понедельник, 15 июня, в 15.00 (12+).
Спикеры онлайн-конференции:
Равиль Ревкатович Габидуллин, один из лучших тренеров международного проекта «Клуб Миллионеров» из 5 стран мира (2019 г.), практикующий инвестор. Автор 4 книг, в том числе «Бизнес с нуля до миллиарда» и «5 шагов к торговой недвижимости».
Виталий Владимирович Кошин, профессиональный инвестор и финансист, автор приложения по управлению личным капиталом Fin-plan Radar.
Электронная почта: koshin@fin-plan.org
Тел. +7 (495) 240-81-86
Вероника Сергеевна Горенко, руководитель бизнес-процессов финансовой консалтинговой компании «Резидент», эксперт по управлению личным капиталом.
Электронная почта: smile.nika@mail.ru
Посмотреть конференцию можно будет в записи на сайте kazan.kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU