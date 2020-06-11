2020-06-11T15:28:06+03:00
Общество

Как сохранить и «вырастить» деньги в кризис, расскажут во время прямой трансляции

Онлайн-конференция пройдет на сайте «Комсомолки», начало в 15.00
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- Какие есть возможности и чего стоит опасаться, инвестируя прямо сейчас?

- В какой валюте хранить средства?

- Как научить ребенка обращаться с деньгами?

На эти и другие вопросы эксперты в области управления финансами ответят на онлайн-конференции, которая начнется на сайте kazan.kp.ru в понедельник, 15 июня, в 15.00 (12+).

Спикеры онлайн-конференции:

Равиль Ревкатович Габидуллин, один из лучших тренеров международного проекта «Клуб Миллионеров» из 5 стран мира (2019 г.), практикующий инвестор. Автор 4 книг, в том числе «Бизнес с нуля до миллиарда» и «5 шагов к торговой недвижимости».

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Виталий Владимирович Кошин, профессиональный инвестор и финансист, автор приложения по управлению личным капиталом Fin-plan Radar.

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«ВКонтакте»

Электронная почта: koshin@fin-plan.org

Тел. +7 (495) 240-81-86

Вероника Сергеевна Горенко, руководитель бизнес-процессов финансовой консалтинговой компании «Резидент», эксперт по управлению личным капиталом.

Инстаграм

Электронная почта: smile.nika@mail.ru

Посмотреть конференцию можно будет в записи на сайте kazan.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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