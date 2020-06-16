Кот, выпавший с баржи и доплывший до берега, вернулся к своим хозяевам

Счастливый финал произошел в истории с котом Василием, который 9 июня в Мамадышском районе Татарстана выпал в иллюминатор с баржи, которая шла по Каме. Напомним, что кот умудрился проплыть 300 метров до берега, где его спасли рыбаки. Отдышавшись и обсохнув, Васька сбежал и прятался в районе поселка Соколка.

Экипаж баржи разместил в интернете объявление о пропаже кота и сообщил о его приметах. На животном был ошейник с бубенчиками, по которому его и разыскала вскоре жительница поселка Светлана Пустобаева. Вскоре она на своей странице в соцсетях разместила объявление: "Кот нашёлся, я поймала его. С ним всё хорошо. Держу у себя кота, до возвращения хозяев".

Кота нашли и увезли домойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Баржа в это время находилась на пути в Пермь. На месте, где был найден Васька нужно было идти три дня.

Воссоединение Василия и экипажа баржи произошло 15 июня. Кота передали повару Ольге Овчинниковой, которая и разместила объявление о его исчезновении.

- Огромное спасибо всему Татарстану!!! Всем, кто принимал участие в поисках кота Васьки, упавшего в Каму. Всем, кто переживал с ними, предлагал помощь в поисках, передержке, и просто всем не равнодушным людям Мамадыша, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Казани, Соколок, всем редакторам и журналистам газет. Благодаря всем ВАМ кот вернулся, - написала Ольга Овчинникова.

Светлана вернула Васю ОльгеФото: из личного архива героя публикации.

Сейчас Васька вместе со своим экипажем отправился вниз по Волге.