В Татарстане экипаж баржи ищет выжившего после падения за борт кота

Из иллюминатора баржи, которая шла по реке Кама около села Соколки Мамадышского района Татарстана, выпал кот. Любимец команды бело-черный Васька порвал противомоскитную сетку и вывалился за борт.

Пропажу обнаружили быстро, но остановить многотонное судно было невозможно. До берега - метров 300, но коты же не любят плавать! Шансы разыскать питомца были ничтожными.

Повар команды речников Ольга, которая ухаживала за Васькой, не верила, что их любимец может погибнуть в воде, и написала в соцсетях сообщение местным жителям с просьбой разыскать кота. Тем более, что перепутать мурлыку ни с каким другим нельзя - Василий носит черный ошейник с бубенчиком. Она предупредила, что кот недоверчив, на руки к незнакомцам не идет.

Сообщение о Ваське с баржи заметили многие, и вскоре одна из женщин написала в соцсети, что кот выжил, его видели на берегу. Оказалось, что животному помогли выбраться из воды на сушу - сильное течение не позволяло ослабевшему Ваське сделать это самому.

Изможденного кота унесло к камышам, и один из рыбаков, заметив терпящего бедствия кота, полез за ним воду. В зарослях Ваську уже было не видно, но на призыв: "Кис-кис!", он откликнулся слабым: "Мяу".

Выжившего и замершего кота обсушили на солнце. А когда компания рыбаков решила уезжать, Васьки уже не было - он ушел.

Скриншот сообщения о выжившем котеФото: Скриншот сайта

- Пока наша баржа направляется в Пермь, затем мы идем обратно и заберем Васю, - сообщила "Комсомолке" Ольга. - Очень просим неравнодушных людей приютить его на время, мы выплатим вознаграждение. Василий недоверчив, конечно, но приманить его можно - он проголодался, и может подпустить к себе чужого.

Ольга рассказала, что месячного котенка они спасли в Волгограде зимой, где стояла баржа. Обогрели, откормили, и теперь шестимесячный Васька путешествует с экипажем баржи.

- Пожалуйста, помогите Васе вернуться к нам. Позвоните по телефону:+79374570516, - просит повар Ольга.