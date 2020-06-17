От осложнений после коронавируса скончался зам-начальника ГИБДД Набережных Челнов

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:02:46+03:00

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Вчера, 16 июня, стало известно о кончине 46-летнего заместителя начальника ГИБДД Набережных Челнов Айрата Зарипова. Он возглавлял регистрационно-экзаменационное отделение.

Месяц он находился в больнице. Сначала у него заподозрили коронавирус, а затем, после подтверждения диагноза, его лечили от осложнений хронических заболеваний. К сожалению, спасти Зарипова не удалось.

Смерть сотрудника "Комсомолке" подтвердили собственные источника в Госавтоинспекции Набережных Челнов.

- Его пытались перевезти в Казань, но в дороге он скончался, - сообщил источник.

Точную причину гибели Айрата Зарипова установит судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU