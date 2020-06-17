2020-06-17T11:02:46+03:00
Коронавирус Covid-19

От осложнений после коронавируса скончался зам-начальника ГИБДД Набережных Челнов

46-летний Айрат Зарипов месяц находился в больнице
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Айрат Зарипов возглавлял регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД в Набережных ЧелнахАйрат Зарипов возглавлял регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД в Набережных ЧелнахФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вчера, 16 июня, стало известно о кончине 46-летнего заместителя начальника ГИБДД Набережных Челнов Айрата Зарипова. Он возглавлял регистрационно-экзаменационное отделение.

Месяц он находился в больнице. Сначала у него заподозрили коронавирус, а затем, после подтверждения диагноза, его лечили от осложнений хронических заболеваний. К сожалению, спасти Зарипова не удалось.

Смерть сотрудника "Комсомолке" подтвердили собственные источника в Госавтоинспекции Набережных Челнов.

- Его пытались перевезти в Казань, но в дороге он скончался, - сообщил источник.

Точную причину гибели Айрата Зарипова установит судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «УТРАТЫ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От осложнений после коронавируса скончался зам-начальника ГИБДД Набережных Челнов
В Чувашии нашли живым пропавшего Виталия Константинова
В Казани иномарка сбила 8-летнего велосипедиста-нарушителя
В Марий Эл на скорости "Лада Калина" сбила лося и перевернулась в кювете, водитель погиб
В Чебоксарах лихач без прав устроил аварию и вылетел из автомобиля
В Чувашии прекращено уголовное дело экс-полицейского, который устроил аварию с мотоблоком
В Ульяновске спасатели с помощью лопат вызволили из ямы собаку
В Йошкар-Оле грузовик скатился и прижал своего водителя к стене дома
В Марий Эл на пруду перевернулся плот: погибли двое детей
Проследил до квартиры и напал: жителя Чебоксарах будут судить за изнасилование школьницы
В Ульяновске после аварии с иномаркой в больнице скончался велосипедист-пенсионер
В Чувашии создадут карту грунтовых дорог
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
"Сталкиваться с такими поступками жителей всегда очень обидно": в Казани на бульваре "Белые цветы" вандалы изрезали гамаки
В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Анатолия Шубаева
Власти Казани приватизируют 2 открывашки, 37 ножей и 12 ванн