От осложнений после коронавируса скончался зам-начальника ГИБДД Набережных Челнов
Вчера, 16 июня, стало известно о кончине 46-летнего заместителя начальника ГИБДД Набережных Челнов Айрата Зарипова. Он возглавлял регистрационно-экзаменационное отделение.
Месяц он находился в больнице. Сначала у него заподозрили коронавирус, а затем, после подтверждения диагноза, его лечили от осложнений хронических заболеваний. К сожалению, спасти Зарипова не удалось.
Смерть сотрудника "Комсомолке" подтвердили собственные источника в Госавтоинспекции Набережных Челнов.
- Его пытались перевезти в Казань, но в дороге он скончался, - сообщил источник.
Точную причину гибели Айрата Зарипова установит судмедэкспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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