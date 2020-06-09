Проверку прошли только 6 из 35: в Татарстане не хватает денег на финансирование общественных пляжей

К началу пляжного сезона в период пандемии общественные пляжи Татарстана проходят проверку МЧС и Роспотребнадзора с большой натяжкой. Несмотря на то, что старт купального сезона 2020 в той же Казани был назначен на 1 июня, в республике из 35 официальных пляжей проверку прошли только шесть.

В столице Татарстана это места для купания на озерах Комсомольское и Лебяжье, в Набережных Челнах - городской пляж, в санатории "Радуга" и пляж "Кама", а также городской пляж в Зеленодольске.

Основная причина невозможности открыть другие официальные места для купания в Татарстане – часть оказалась подтопленными, а другая часть просто осталась без финансирования из местных бюджетов. Руководство некоторых районов само попросило перенести техническое освидетельствование пляжей.

- Как только мы получим письма в адрес ГИМС, которое проводит техническое освидетельствование пляжей, то проведем проверку, - сказал на это во время пресс-конференции начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Татарстана Сергей Сергеев.

К слову, хоть разрешения на открытие указанных шести пляжей и получены, купаться там пока нельзя. Нужно дождаться очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Но и тогда придется следовать определенным санитарным правилам. Например, соблюдать социальную дистанцию на пляжах между людьми не менее 1,5 метров.