Несмотря на коронавирус, купальный сезон - 2020 в Казани откроется 1 июня
Горожане смогут отдохнуть на двух благоустроенных пляжах
На официальных городских пляжах есть все необходимое для комфортного отдыъа: лежаки, душевые, детские площадки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Несмотря на то, что в Казани ежедневно выявляются десятки случаев заражения коронавирусом, 1 июня в городе откроется купальный сезон - 2020. Горожан будут ждать на новых зонах рекреации и двух благоустроенных пляжах на озерах Комсомольское и Лебяжье. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил глава дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров.
Он отметил, что на официальных пляжах есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: лежаки, душевые и детские площадки. Кроме того, там будут работать спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU