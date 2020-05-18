Несмотря на коронавирус, купальный сезон - 2020 в Казани откроется 1 июня

18 Май 2020 2020-05-18T13:20:06+03:00

На официальных городских пляжах есть все необходимое для комфортного отдыъа: лежаки, душевые, детские площадки. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Несмотря на то, что в Казани ежедневно выявляются десятки случаев заражения коронавирусом, 1 июня в городе откроется купальный сезон - 2020. Горожан будут ждать на новых зонах рекреации и двух благоустроенных пляжах на озерах Комсомольское и Лебяжье. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил глава дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров.

Он отметил, что на официальных пляжах есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: лежаки, душевые и детские площадки. Кроме того, там будут работать спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU