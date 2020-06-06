2020-06-06T14:49:12+03:00
Спорт

Четыре игрока «Рубина» бессимптомно переболели коронавирусом

Команда сдала тесты на антитела к COVID-19 [фото]
Наиля ГАЛИМОВА
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Дарко Йевтич.Дарко Йевтич.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Рубин» объявил о прохождении футболистами, тренерским штабом и персоналом команды тестов на антитела к коронавирусу. Наличие антител выявили у вратаря Ивана Коновалова, защитника Сильвие Бегича и полузащитников Дарко Йевтича и Солтмурада Бакаева. Это означает, что все четверо перенесли вирус бессимптомно.

Иван Коновалов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Иван Коновалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также к общей группе футболистов вернулся Константин Плиев. Он стал первым российским футболистом в премьер-лиге, про которого публично стало известно, что он заболел коронавирусом. После лечения у себя дома во Владикавказе защитник вернулся в Казань и накануне провел первую тренировку с командой после болезни.

Продолжает лечение еще один из футболистов казанцев Николай Поярков. Защитник в конце мая дважды сдал положительные тесты на COVID-19. Игрок находится на карантине в своей квартире в Казани. За исключением Пояркова «Рубин» в полном составе готовится к матчам.

Чемпионат России возобновится уже в конце июня. Первая игра после паузы из-за пандемии коронавируса для «Рубина» пройдет 20 июня. В 23 туре команда Леонида Слуцкого сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала». Первая домашняя игра «Рубина» состоится 27 июня. Команда примет московский «Локомотив».

На трибуны пустят болельщиков, но не более 10% от полной заполняемости стадиона. Фото: Алина НИЗАМОВА

На трибуны пустят болельщиков, но не более 10% от полной заполняемости стадиона.Фото: Алина НИЗАМОВА

Эта игра пройдет на «Ак Барс Арене» и станет первой для казанцев в этом сезоне на крупнейшем стадионе Татарстана, на трибуны которого пустят болельщиков, но не более 10% от полной заполняемости стадиона. Так как арена вмещает 45 тысяч человек, путем нехитрых подсчетов получается, что увидеть в живую матчи смогут примерно 4,5 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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