Игрок «Рубина», переболевший коронавирусом, присоединился к команде
Защитник «Рубина» Константин Плиев прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что футболист полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.
«Рубин» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата России. Футболисты занимаются на поле группами с соблюдением мер предосторожности. Первый матч после паузы казщанцы проведут в Екатеринбурге 20 июня против «Урала».
Напомним, казанский клуб сообщил о болезни игрока 18 мая. Плиев сдал положительный тест на COVID-19, чувствовал себя нормально и находился под наблюдением врачей во Владикавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»