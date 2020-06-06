Игрок «Рубина», переболевший коронавирусом, присоединился к команде

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:24:09+03:00

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Защитник «Рубина» Константин Плиев прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что футболист полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

«Рубин» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата России. Футболисты занимаются на поле группами с соблюдением мер предосторожности. Первый матч после паузы казщанцы проведут в Екатеринбурге 20 июня против «Урала».

Напомним, казанский клуб сообщил о болезни игрока 18 мая. Плиев сдал положительный тест на COVID-19, чувствовал себя нормально и находился под наблюдением врачей во Владикавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU