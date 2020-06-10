2020-06-10T13:48:39+03:00
Общество

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: КАК В ЧУВАШИИ ПОМОГАЮТ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Говорят: если хочешь по-настоящему помочь, не давай рыбу, а дай удочку и научи рыбачить
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Именно по такому пути решили пойти в России для оказания помощи тем людям, кто готов упорно трудиться и брать на себя ответственность по открытию (развитию) собственного дела

Новый проект предполагает заключение «социального контракта» органов соцзащиты с теми гражданами и семьями, чей доход ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты по социальному контракту доходит до 250 тысяч рублей. А цель соцконтракта - помочь людям выйти на самообеспечение, крепко встать на ноги. В отличие от выплаты пособий такая практика может принести гораздо более ценные и долгосрочные результаты, чем традиционная выплата пособий. Пока проект действует лишь в ряде пилотных регионов России. Один из них - Чувашия.

На сегодняшний день в республике контракт на оказание помощи по открытию собственного бизнеса заключили 60 жителей Чувашии. Это лишь одно из направлений проекта соцконтрактов. В его рамках гражданам предоставляется единовременная материальная поддержка, которую можно направить на какие-либо потребности бизнеса, например, для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест. Важное условие - гражданин должен зарегистрироваться как ИП или К(Ф)Х.

Алексей Прокопьев, фермер из Чебоксарского района республики, узнал о возможности заключения контракта из интернет-ресурсов. Внимательно изучив условия, фермер обратился в отделение социальной защиты по месту жительства. Говорит, вся процедура оформления прошла просто и быстро. Никаких особых сложностей при выполнении требований перед заключением контракта мужчина не испытал.

На данный момент Алексей уже воспользовался выделенными ему 250 тысячами рублей. Добавив собственные накопления, фермер приобрел косилку и дискатор для трактора. Инвентарь Прокопьеву необходим для обработки поля площадью 50 гектаров. Кроме того, Алексей разводит на ферме крупный рогатый скот.

Пока доход от хозяйства молодой фермер получает за счет сбыта сена и мяса. В дальнейшем Алексей планирует увеличивать поголовье стада, а также заготавливать больший объем сена на продажу. Благодаря оказанной в рамках соцконтракта помощи мужчина продолжает дело своего отца, в прошлом тоже ведущего свое собственное хозяйство.

Министерство труда и социальной защиты Чувашии призывает и других жителей республики - фермеров и всех, кто обладает желанием и навыками организации собственного дела, - заключать социальные контракты. Опыт Алексея Прокопьева и других получателей адресной помощи по этому проекту показал, что эта мера действительно эффективна и способна повысить доходы и уровень жизни граждан.

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