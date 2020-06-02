Митрополита Варнаву, болевшего коронавирусом, похоронят в Чебоксарах рядом со строящимся храмом

Сегодня, 2 июня, гроб с телом митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы был установлен в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах. Напомним, он скончался на 90-ом году жизни от двусторонней пневмонии, которая была осложнена коронавирусом. Заупокойную литию по покойному совершил епископ Мариинско-Посадскиий Игнатий. Собор будет открыт всю ночь, чтобы все желающие смогли лично попрощаться с митрополитом.

3 июня митрополит Варнава будет похоронен рядом со строящимся храмом на на пересечении улиц Калинина и Сергия Радонежского. Он просил об этом при жизни. Похороны состоятся после Божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар.

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла временно управляющий Чебоксарской епархии митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн возглавит чин отпевания и погребения новопреставленного митрополита Варнавы, - отмечают в местной митрополии.