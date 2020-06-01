На 90-ом году жизни скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Сегодня, 1 июня, скончался 89-летний митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Последние дни своей жизни он провел в реанимации горбольницы Чебоксар с двусторонней пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба республиканской митрополии.

- За годы 44-летнего служения Владыки Варнавы на Чебоксарской кафедре из руин были восстановлены семь монастырей: мужские – Чебоксарский во имя Святой Троицы, Алатырский во имя Святой Троицы, Александро-Невский в селе Каршлыхи; женские - Чебоксарский в честь Преображения Господня, Алатырский Киево-Никольский Новодевичий, Цивильский в честь Тихвинской иконы Божией Матери, Иверский в селе Шерауты, открыто более 210 Приходов, восстановлено Чебоксарское Духовное училище, - вспоминают в митрополии.

Также по благословению Варнавы в Чебоксрско-Чувашской епархии создан Православный миссионерский центр, ведущий активную борьбу с многочисленными сектами, развернувшими свою деятельность на территории Чувашской Республики.

СПРАВКА КП

Будущий митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава - Владимир Кедров - родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Он происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.

В 1945 году Владимир получил среднее образование. С 1951 по 1953 годы был пономарем села Бахмачеево Мервинского района у своего дяди протоиерея. Петра Смирнова. С 1953 по 1955 годы - иподиаконствовал у Рязанского архиепископа Николая (Чуфаровского).

В мае 1955 года вступил в число братии Троице-Сергиевой Лавры, и был назначен помощником ризничного и посошником наместника. 10 декабря того же года стал наместником Лавры архим. Пименом (Извековым; впоследствии Святейшим Патриархом) в Сергиевском Трапезном храме пострижен в монашество с именем в честь Святого Апостола Варнавы.

В начале 1956 года Варнава был назначен ризничным Лавры. Святейший Патриарх Алексий-I (Симанский) рукоположил его 15 февраля 1956 года в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы в сан иеродиакона, а 9 марта 1957 года в Крестовой церкви в патриарших покоях Лавры - в сан иеромонаха. Помимо послушания ризничного Лавры, иеромонах Варнава исполнял послушание главного уставщика Лавры, в будние дни канонаршил.

В 1960 году - возведен в сан игумена и награжден Крестом с украшениями в 1963 году. А 8 октября 1965 года Варнава стал архимандритом.

С 1970 по 1974 годы он нес послушание благочинного Лавры и состоял исполняющим обязанности наместника Лавры с 1970 по 1973 годы. После Варнава вошел в комиссию по ревизии Патриарших покоев и по проведению Поместного собора для избрания нового Патриарха.

Епископом Чебоксарским и Чувашским Варнава стал 18 ноября 1976 года. В 1984 году он был возведен в сан архиепископа, а в 2001 году - стал митрополитом.