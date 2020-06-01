В убийстве 6-летнего мальчика подозревают парня, который состоит на учете у психиатра

Правоохранители вышли на след и задержали подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика в селе Актаныш Актанышского района Татарстана. Напомним, тело ребенка с травмой головы нашли в кустах около пруда.

23-летний задержанный местный житель дружил с семьей ребенка. По версии следствия, 30 мая в 23.30 парень вместе с мальчиком отправился кататься на велосипедах. Вот только взрослый вернулся с прогулки без него.

Во время поисков ребенка его одежду нашли на берегу пруда. А через пару часов было обнаружено и тело.

Ранее уже судимый и состоящий на учете у психиатра подозреваемый свою вину уже признал. По словам парня, в ту ночь во время прогулки ему по пьяни захотелось искупаться. Мальчик же отказывался лезть с ним в холодную воду. Но взрослый заставил ребенка раздеться и войти с ним в пруд. Там, как полагают правоохранители, он и утопил мальчика, а тело спрятал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Отметим, что прокуратура по факту данного убийства проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка.