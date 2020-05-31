В Татарстане у берега пруда нашли труп 6-летнего ребенка: возбуждено уголовное дело

31 Май 2020 2020-05-31T14:07:00+03:00

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Утром в воскресенье, 31 мая, в полицию позвонила жительница Актанышского района. Женщина сообщила об исчезновении ее 6-летнего сына. В ходе розыскных мероприятий в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» была обнаружена одежда ребенка, а в 10 метрах от водоема, в зарослях - его труп с травмой головы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время проводится осмотр места происшествия. На место ЧП выехал прокурор района Рамиль Аскаров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. - Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU