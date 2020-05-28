2020-05-28T16:03:03+03:00
Общество

Гибель пациентов на пожаре в больнице Зеленодольска: трагедии могло бы не быть, вовремя сработай сигнализация

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы с опозданием
Ирина ЛЕСКОВА
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При пожаре погибли три человека.При пожаре погибли три человека.Фото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 28 мая, на заседания комиссии по ЧС в Кабмине Татарстана глава МЧС республики Рафис Хабибуллин рассказал о причинах пожара в Зеленодольской ЦРБ. Напомним, там 23 мая поздно вечером во время возгорания в сосудистом отделении погибли два пациента, третий скончался в реанимации, получив ожоги и отравление дымом.

Глава чрезвычайного ведомства Татарстана заявил, что трагедии в этой больнице могло и не произойти, если бы вовремя сработала пожарная сигнализация:

- Прошу обратить внимание на работу системы автоматической пожарной сигнализации. Если бы мы вовремя получили сообщение, то очаг возгорания был бы ликвидирован раньше. Все обошлось бы без жертв, - сказал Рафис Хабибуллин.

Но, к сожалению, в Татарстане все еще есть риск возникновения пожара в медучреждениях. По словам замглавы МЧС республике Сергея Сергеева, семь местных больниц частично не оборудованы пожарной сигнализацией и извещением о начавшемся возгорании. Речь идет о пяти учреждениях в Казани и двух в Альметьевске.

Проверка, проведенная после пожара Зеленодольске, выявила, что есть проблемы и на других отдельных объектах. Так, уже имеющиеся системы пожарной автоматики не обслуживаются специализированными организациями, и это постоянно приводит к выводу их из строя.

- Данная проблема актуальна для 25 объектов, в том числе 21 объект здравоохранения, один объект социальной защиты населения и три объекта образования, - отметил Сергеев. - Все выявленные нарушения приводят к систематическим ложным сработкам сигнализации, ложным выездам спасателей и затратам материальных ресурсов. Только за первый квартал 2020 года было зафиксировано более 25 ложных выездов на объекты здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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