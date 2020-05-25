2020-05-25T13:06:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирус диагностировали еще 97 людям

С начала пандемии в республике выявили 2387 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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720 ранее инфицированных уже выздоровели, а 11 - скончались.720 ранее инфицированных уже выздоровели, а 11 - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сути в Чувашии выявили 97 новых случаев коронавируса. Об этом в сегодня, 25 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заболели 2387 человек, 720 из которых уже выздоровели (338 лечились дома, 382 - в больницах), а 11 - скончались. О последнем летальном случаи также стало известно лишь сейчас.

В БСМП скончался 81-летний пенсионер, который находился в больнице с 23 апреля. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: гипертоническая болезнь 3 стадии, хроническая ишемия мозга.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1386 граждан. В Чувашии проведено более 48,7 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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