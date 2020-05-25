2020-05-25T11:36:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии от covid-19 скончался 11 пациент

Пенсионер находился в больнице с 23 апреля
Лика ИСАЕВА
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У пенсионера диагностировали коронавирусную инфекциюУ пенсионера диагностировали коронавирусную инфекциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В республики произошел 11 летальный исход из-за коронавирусной инфекции. В БСМП скончался 81-летний пенсионер, который находился в больнице с 23 апреля.

К сожалению, у погибшего мужчины была тяжелая сопутствующая патология: гипертоническая болезнь 3 стадии, хроническая ишемия мозга.

Усилия медиков спасти пациента оказались напрасными - несмотря на то, что врачи боролись за жизнь пациента, он скончался.

- Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в минздраве Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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