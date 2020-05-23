В Татарстане при пожаре в больнице погибли два человека

В татарстанском городе Зеленодольск произошел пожар в местной больнице (улица Гоголя, д.1). Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что зафиксировано возгорание в сосудистом отделении. Здание двухэтажное, из него было эвакуированы 88 человек.

Тем не менее без жертв не обошлось, по предварительной информации два человека погибли и трое пострадали. Идет ли речь о пациентах или о медперсонале, пока официально не уточняется.

Эвакуировано 88 человек.Фото: МЧС Татарстана

- Возгорание произошло в палате на первом этаже. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пожар произошел в палате на первом этаже.Фото: МЧС Татарстана

Огонь был успешно потушен. Причину произошедшего возгорания теперь должны установить дознаватели Госпожнадзора.

Возгорание произошло в сосудистом отделении.Фото: МЧС Татарстана

Стены и потолок в отделении закопчены.Фото: МЧС Татарстана

Причину возникновения возгорания пока выясняется.Фото: МЧС Татарстана