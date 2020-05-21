В Татарстане из-за пожара на подстанции без света остались более 34 тысяч человек

Вечером 21 мая на телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Елабуге на Окружном шоссе что-то горит.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили – возгорание произошло в трансформаторе на территории Прикамской подстанции. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Перед тушением огня от электричества пришлось отключить 196 трансформаторных подстанций. В результате чего без света осталось 17 населенных пунктов, в которых проживает 34 569 человек.

- Пожар потушен. Пострадавших и погибших нет, - сообщают в МЧС Татарстана. - К тушению пожара привлекались 50 человек и 15 единиц техники.

На ликвидации последствий происшествия работают аварийные бригады сетевой компании. В течение 1,5-2 часов они должны переподключить энергопотребителей по резервной схеме.

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