Пожар на подстанции в Елабуге: свет удалось вернуть в дома более 3,5 тысяч человек

21 Май 2020 2020-05-21T21:33:19+03:00

Всего из-за ЧП электричество было отключено в 9 населенных пунктах

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После пожара в Елабуге на территории Прикамской подстанции – горел трансформатор, электричество подали в дома 3 524 человек.

По уточненным данным из-за ЧП без света остались 9 населенных пунктов: Елабуга, частично Поспелово, Мальцево, Луговая и Танайка, так же частично Бехтерево, Большая Тарловка, Хлыстовои и Колосовка.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за загоревшегося трансформатора электричества оказались лишены 17 населенных пунктов, в которых проживает 34 569 человек.

Пожар произошел днем 21 мая. О возгорании в экстренные службы сообщили очевидцы. Прежде чем тушить огонь пришлось отключить электроэнергию. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU