Пожар на подстанции в Елабуге: свет удалось вернуть в дома более 3,5 тысяч человек
После пожара в Елабуге на территории Прикамской подстанции – горел трансформатор, электричество подали в дома 3 524 человек.
По уточненным данным из-за ЧП без света остались 9 населенных пунктов: Елабуга, частично Поспелово, Мальцево, Луговая и Танайка, так же частично Бехтерево, Большая Тарловка, Хлыстовои и Колосовка.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за загоревшегося трансформатора электричества оказались лишены 17 населенных пунктов, в которых проживает 34 569 человек.
Пожар произошел днем 21 мая. О возгорании в экстренные службы сообщили очевидцы. Прежде чем тушить огонь пришлось отключить электроэнергию. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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